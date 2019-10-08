Контролёров будут подбирать между остановками. Нюансы нововведения от «Минсктранса»

Новости Беларуси. Талончик как залог спокойного проезда. С 8 октября дня контролёры смогут останавливать транспорт для проверки оплаты между остановками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Талончик как залог спокойного проезда. С 8 октября дня контролёры смогут останавливать транспорт для проверки оплаты между остановками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Основная цель такого нововведения – побудить пассажиров быть честными. Пока функцию «обкатывают» на пригородных автобусных маршрутах.
Подробнее – в репортаже Анастасии Кончиц.