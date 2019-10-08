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Контролёров будут подбирать между остановками. Нюансы нововведения от «Минсктранса»

08 октября 2019 19:43
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Новости Беларуси. Талончик как залог спокойного проезда. С 8 октября дня контролёры смогут останавливать транспорт для проверки оплаты между остановками, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Контролёров будут подбирать между остановками. Нюансы нововведения от «Минсктранса»-1

Основная цель такого нововведения – побудить пассажиров быть честными. Пока функцию «обкатывают» на пригородных автобусных маршрутах.

Подробнее – в репортаже Анастасии Кончиц.

Контролёров будут подбирать между остановками. Нюансы нововведения от «Минсктранса»-4

# Общественный транспорт # общество # Анастасии Кончиц # Фотофакт

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