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Порядка 70 мероприятий за неделю – «Марафон единства» возвращается в Минск

20 января 2025 07:45
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Объединив сердца миллионов белорусов и завершая большой маршрут по всей стране, «Марафон единства» возвращается в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Порядка 70 мероприятий за неделю – «Марафон единства» возвращается в Минск-2

Основные мероприятия в Минске стартуют 20 января и продолжатся всю неделю – с понедельника по воскресенье. Каждый день – от 10 до 15 событий, и это без учета уникальных выставок.

Порядка 70 мероприятий за неделю – «Марафон единства» возвращается в Минск-4

Анна Лукашенко, руководитель рабочей группы по организации и проведению «Марафона единства»:
Всего где-то порядка 70 мероприятий в течение недели, опять-таки, не считая выставок. Каждый день у нас будут мероприятия на предприятиях, мероприятия в колледжах, мастер-классы, полюбившиеся и ставшие уже традиционными: от Президентского оркестра, артистов Большого театра Беларуси. Будет впервые проведен мастер-класс артистов Купаловского театра в Академии искусств. Кроме того, запланировано несколько уникальных мероприятий, таких, которых не было нигде и они будут единичными.

Так, концерты состоятся на Комаровском рынке, а также в новом выставочном центре, запланирована ночь открытий в Национальной библиотеке. Программа на самом деле будет насыщенной. Возможность оказаться причастным к мероприятиям марафона – как развлекательным, так и познавательным – будет у каждого. Это будет поистине общий праздник единства.

# Праздник в городе

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