Ознакомиться с предлагаемыми вакансиями, условиями труда, а также задать интересующие вопросы и пройти предварительное собеседование. Порядка 200 рабочих мест предложили минчанам на мини-ярмарке вакансий, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В топе профессий – грузчик, сторож, дежурный пульта управления, охранник, водитель , страховой агент, комплектовщик товаров, маркетолог, товаровед и др. Рабочие места предлагали порядка пяти организаций. В том числе крупнейшие коммунальные, машиностроительные и промышленные предприятия.

Татьяна Миронюк, начальник отдела по взаимодействию с нанимателями комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

Управление занятости населения также предлагает пройти обучающие бесплатные курсы по таким профессиям, как пекарь, повар, парикмахер, мастер по маникюру и многие другие рабочие профессии. Также в текущем году было проведено 184 адресных мероприятия для неработающих граждан и нанимателей города, в которых приняли участие более 14 тысяч граждан. Прошли непосредственно собеседование по вопросам трудоустройства более 4 тысяч граждан.