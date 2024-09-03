В Беларуси на 25% повысили зарплаты приёмным семьям и родителям-воспитателям детских домов семейного типа

В Беларуси повышены на 25 % заработные платы приемным семьям и родителям-воспитателям детских домов семейного типа. Такая поддержка государства, направлена в первую очередь на решение проблемы сиротства, особенно, если речь идет о детях с психофизическими особенностями развития, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К тому же, мы стремимся уйти от интернатов и детских домов, чтобы каждый ребенок воспитывался в тепле семейного очага. В стране разработан целый спектр вариантов поддержки приемных семей. А чтобы как можно больше людей узнали об этом, Национальный центр усыновления Министерства образования запустил проект «Чудеса случаются». Это работа и фотовыставок, и консультативных пунктов. Репортаж Галины Буро.

Они, как инь и ян – и речь не только о цвете волос. Ульяна подвижная, озорная. Маша – спокойная и усидчивая. И каждая особенная по-своему. Екатерину Карбовничую не остановили никакие медицинские заключения. 7 лет назад она, будучи воспитателем детсада и уже дважды мамой, вдруг осознала, что ее большого сердца хватит и на детей, которые в силу сложных жизненных обстоятельств и диагнозов, обделены материнской заботой. Муж и старшие дети благородный порыв поддержали. Так, сперва удочерили 8-месячную Машу, а потом оформили опеку на годовалую Ульяну, и стали приемной семьей.

Екатерина Карбовничая, приемная мама:

Это самое великое дело, наверное, быть мамой для ребенка. И это сложно – быть мамой для травмированного ребенка. Я знаю, что многие хотят иметь благодарность от своих детей, но не жду этого. Я жду, что они станут хорошими людьми.

Но быть просто мамой для Екатерины Карбовничей недостаточно, она хочет своим примером зажигать сердца. Ведет блог о своей семье, участвует в конференциях, делится опытом. Ее фото с дочками вместе с экспозицией от Национального центра усыновления Минобразования уже объездило всю страну. Подробнее в видео. Ориентир страны на сохранение традиционных семейных и духовно-нравственных ценностей. Отсюда и целый спектр поддержки людям, готовым подарить домашний очаг сироте. От ежемесячных выплат на ребенка до зарплаты родителям-воспитателям домов семейного типа и приемным родителям – с этого месяца она повысилась на 25 %.

Руслан Абрамчик, начальник главного управления образования Гродненского облисполкома:

В любое время, в любой день, в любой ситуации рядом с приемными семьями находятся общественные объединения различной направленности, которые всегда считают своим долгом поддержать семью. Неважно, это начало учебного года или большие традиционные зимние праздники, или поддержка в вопросах оздоровления детей.

Сегодня только в Гродненской области около 200 детей, у которых ранние годы, когда так нужна мама, проходят без нее. Так случилось. Но это не приговор. Шансы дает государство и неравнодушные люди: у малыша, конечно, спросят, хочет ли он жить с новыми родителями. Ответ, зачастую, предсказуем. Ведь в новогоднюю ночь в детских домах одно желание на всех, чтобы побыстрее рядом оказалась мама, которой можно сказать эти слова.