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Лукашенко объявил Благодарность работникам АПК из различных регионов

03 сентября 2024 17:22
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За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей. Александр Лукашенко объявил Благодарность труженикам АПК из различных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко объявил Благодарность работникам АПК из различных регионов-2

Соответствующее распоряжение подписано 3 сентября. Отмечены работники агропромышленного комплекса Минской области и Смолевичского района в частности. В числе награжденных также коллективы сельхозпредприятий Пружанского, Верхнедвинского, Рогачевского, Минского и Кличевского районов.

# Государственная политика в области сельского хозяйства

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