Лукашенко объявил Благодарность работникам АПК из различных регионов

За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей. Александр Лукашенко объявил Благодарность труженикам АПК из различных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За значительный вклад в развитие сельскохозяйственной отрасли, достижение высоких производственных показателей. Александр Лукашенко объявил Благодарность труженикам АПК из различных регионов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствующее распоряжение подписано 3 сентября. Отмечены работники агропромышленного комплекса Минской области и Смолевичского района в частности. В числе награжденных также коллективы сельхозпредприятий Пружанского, Верхнедвинского, Рогачевского, Минского и Кличевского районов.