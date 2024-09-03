Лукашенко объявил Благодарность работникам АПК из различных регионов

Пост скорой помощи открылся на границе с Польшей в Бресте

Водители, семьи с детьми вынуждены томится в долгом ожидании, ведь польские пограничники никуда не спешат. Жаркий сентябрь – еще один неблагоприятный вызов для тех, кто дни проводит на открытой местности. В связи с этим участились случаи, когда людям требуется помощь медиков.