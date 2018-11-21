В «Великом камне» началось строительство первого арендного дома

Новости Беларуси. Строительство арендного жилого комплекса начинается в китайско-белорусском индустриальном парке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 21 ноября здесь состоится церемония закладки камня в основание первого жилого дома.

Это будет пяти-шестиэтажное здание на 156 квартир со встроенными помещениями социальной инфраструктуры: отделением охраны правопорядка, почтой, фельдшерским пунктом. Его строительство должны завершить в 2019 году. Всего на первом этапе в «Великом камне» планируют возвести около 50 жилых домов.