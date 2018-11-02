Портрет Притыцкого появился на одноимённой улице Минска

Новости Беларуси. По традиции, радовать минчан приятными подарками к красному дню календаря начинают заранее. Во Фрунзенском районе благоустраивают улицу Притыцкого, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь же сегодня художники начали рисовать портрет государственного деятеля и организатора комсомольского подполья Сергея Притыцкого. Согреться в холодный день прохожим помогали заводные песни.

Марта Ганцовская, первый секретарь Фрунзенского районного комитета БРСМ:

Наша цель – добавить ярких красок, чтобы жители района знали, кто такой Сергей Притыцкий. Знали историю улицы, на которой живут, где проходят каждый день.

Кроме того, жители домов вместе с коммунальщиками благоустраивают дворы и способствуют появлению новых объектов. Так, в 2019 году в лесопарке «Медвежино» могут появиться wi-fi скамейки. Минчане и сами смогут предложить свои варианты на сайте районных администраций.