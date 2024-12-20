Портал социальной защиты обещают запустить в Беларуси. Он поможет в расчёте пенсий и пособий

Цифровая трансформация затрагивает сегодня все сферы. Сделать социальную защиту населения еще более доступной и восприимчивой к запросам граждан призваны новейшие технологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси разрабатывают программный продукт, который позволит объединить всю информацию о получателях услуг. Это принципиально новое решение. Модуль поможет в расчете пенсий и пособий. Внедрение системы упростит работу и позволит обслуживать одновременно большее количество человек. Проект презентован на конференции, посвященной цифровой трансформации предприятий и отраслей.

Татьяна Мацукевич, директор Центра информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Беларуси:

Это портал социальной защиты. Здесь мы реализовали все возможности. Это будет и онлайн-заявка, и чат-бот. Там будет размещена вся информация по любой жизненной ситуации, которая есть у человека.

Внедрение цифровых технологий способствует оптимизации бизнес-процессов, открывает новые возможности для роста и развития как отдельных компаний, так и целых отраслей.