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«Попытки проникнуть на охраняемые объекты не было». Что говорят белорусские миротворцы в Казахстане?

11 января 2022 10:08
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Через два дня должен начаться поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Окончательное решение об этом будет принято после официального обращения руководства страны в Организацию договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Попытки проникнуть на охраняемые объекты не было». Что говорят белорусские миротворцы в Казахстане?-1

В составе миротворческой роты Беларуси только военнослужащие по контракту. Подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. В основном оно сформировано из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.  

«Попытки проникнуть на охраняемые объекты не было». Что говорят белорусские миротворцы в Казахстане?-4

Игорь Гиль, командир миротворческой роты:  
Миротворческий контингент Республики Беларусь выполняет задачи по охране аэродрома Жетыген, всем необходимым обеспечены, личный состав подготовлен и готов к выполнению поставленных задач.  

«Попытки проникнуть на охраняемые объекты не было». Что говорят белорусские миротворцы в Казахстане?-7

Сергей Андреев, заместитель старшего миротворческого контингента от Республики Беларусь:  
На сегодня каких-либо провокаций в отношении наших военнослужащих либо попытки проникнуть на охраняемые объекты не было.  

«Попытки проникнуть на охраняемые объекты не было». Что говорят белорусские миротворцы в Казахстане?-10

Напомним, 5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. Уже на следующий день просьба была удовлетворена. В Казахстан были направлены подразделения и воинские части воздушно-десантных войск Беларуси, России, Армении, Таджикистана и Кыргызстана для восстановления конституционного порядка в стране.  

# Протесты в Казахстане # общество # Игорь Гиль # Сергей Андреев # Фотофакт

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