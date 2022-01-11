«Попытки проникнуть на охраняемые объекты не было». Что говорят белорусские миротворцы в Казахстане?

Через два дня должен начаться поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Окончательное решение об этом будет принято после официального обращения руководства страны в Организацию договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В составе миротворческой роты Беларуси только военнослужащие по контракту. Подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. В основном оно сформировано из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.

Игорь Гиль, командир миротворческой роты:

Миротворческий контингент Республики Беларусь выполняет задачи по охране аэродрома Жетыген, всем необходимым обеспечены, личный состав подготовлен и готов к выполнению поставленных задач.

Сергей Андреев, заместитель старшего миротворческого контингента от Республики Беларусь:

На сегодня каких-либо провокаций в отношении наших военнослужащих либо попытки проникнуть на охраняемые объекты не было.