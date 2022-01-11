«Попытки проникнуть на охраняемые объекты не было». Что говорят белорусские миротворцы в Казахстане?
Через два дня должен начаться поэтапный вывод объединенного миротворческого контингента ОДКБ из Казахстана. Окончательное решение об этом будет принято после официального обращения руководства страны в Организацию договора о коллективной безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В составе миротворческой роты Беларуси только военнослужащие по контракту. Подразделение прошло весь комплекс обучения и подготовлено для выполнения подобных задач. В основном оно сформировано из состава 103-й воздушно-десантной Витебской бригады сил специальных операций.
Игорь Гиль, командир миротворческой роты:
Миротворческий контингент Республики Беларусь выполняет задачи по охране аэродрома Жетыген, всем необходимым обеспечены, личный состав подготовлен и готов к выполнению поставленных задач.
Сергей Андреев, заместитель старшего миротворческого контингента от Республики Беларусь:
На сегодня каких-либо провокаций в отношении наших военнослужащих либо попытки проникнуть на охраняемые объекты не было.
Напомним, 5 января президент Казахстана обратился к руководителям стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы. Уже на следующий день просьба была удовлетворена. В Казахстан были направлены подразделения и воинские части воздушно-десантных войск Беларуси, России, Армении, Таджикистана и Кыргызстана для восстановления конституционного порядка в стране.