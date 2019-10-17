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За год количество нелегалов сократилось вдвое. В Минске прошло заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ

17 октября 2019 14:13
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Новости Беларуси. Количество незаконных транзитных мигрантов, задержанных на белорусской границе, сократилось вдвое по сравнению с 2018 годом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

За год количество нелегалов сократилось вдвое. В Минске прошло заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ-1

Сейчас это число составляет 235 человек. Об этом сообщили 17 октября на заседании Совета командующих пограничными войсками СНГ. Встреча прошла в Минске. Большинство нелегалов – из Азии, Африки, Латинской Америки. В 2019-м на границе остановили 20 человек, причастных к незаконным вооруженным формированиям. Изъято более 1600 килограммов наркотиков. Участники встречи отметили позитивную роль коллективных усилий погранведомств СНГ в охране границ.

За год количество нелегалов сократилось вдвое. В Минске прошло заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ-4

Александр Манилов, заместитель председателя Совета командующих пограничными войсками СНГ – председатель координационной службы:
Наиболее сложная обстановка по оценке руководителей пограничных ведомств складывается сегодня на таджикско-афганском участке государственной границы. Туда в последнее время прибыло большое количество боевиков. Сегодня по нашим оценкам там сосредоточено порядка 8000 боевиков, которые прибыли из районов боевых действий – Сирии, Ирака и других регионов. Мы в связи с этим приняли ряд решений по укреплению мер безопасности.

За год количество нелегалов сократилось вдвое. В Минске прошло заседание Совета командующих пограничными войсками СНГ-7

Совет командующих пограничными войсками государств – участников СНГ существует 27 лет. По итогам нынешней встречи принято 16 решений. Среди них – проведение спецпограничных операций на центрально-азиатском направлении; о совместных учениях пограничников СНГ, сотрудничестве в научной сфере.

# Государственная граница Беларуси # общество # Александр Манилов # Фотофакт

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