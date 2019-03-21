Масштабное благоустройство, озеленение и ямочный ремонт: как преображают Минск ко II Европейским играм

Новости Беларуси. Минск активно готовится к главному спортивному событию года – II Европейским играм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Масштабное благоустройство пройдет во всех районах столицы. Изнаночная сторона города на непрерывном контроле у коммунальных служб. В порядок приведут детские площадки, пешеходные зоны, лестницы, а также высадят деревья и кустарники.

Валентина Барковская, заместитель генерального директора ГО «Минское городское жилищное хозяйство»:

Планируется выполнить капитальный ремонт дворовых территорий на 28 объектах. Также планируется озеленение и цветочное оформление дворовых территорий. Будет высажено 3,5 тысячи деревьев и более миллиона цветов планируется также высадить в весенний период.