«Открытая регистратура» и колл-центр. Как проект «Заботливая поликлиника» реализуют в Бобруйске
Новости Беларуси. Проект «Заботливая поликлиника» успешно проходит апробацию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нему присоединились в нескольких городах страны.
Так, в Бобруйской городской поликлинике № 3 отмечают сокращение очередей в регистратуру и врачебные кабинеты. Это стало возможным благодаря оптимизации работы.
Для удобства записи на прием здесь предусмотрели разделение потоков пациентов, которые обращаются в стол справок. Также организовали работу «открытой регистратуры». Это когда между пациентом и медработником нет никаких барьеров. Главным итогом нововведений стало увеличение времени, которое врач уделяет пациентам.
Наталья Вержбицкая, житель Бобруйска:
Конечно, стало лучше. Вот эта «открытая регистратура». Я же могу поговорить с человеком воочию, а не через стекло. Человек посоветует мне, куда обратиться, что надо. Здесь и раньше был электронный терминал, где можно записаться на любое время к любому специалисту.
Наталия Кизимова, главный врач Бобруйской городской поликлиники № 3:
А здесь у нас колл-центр. Он позволяет разгрузить регистратуру. Получить прямой доступ любому, проживающему на территории нашей поликлиники, оперативно получить ответ на любой свой вопрос.
Также в рамках проекта «Заботливая поликлиника» предусмотрен переход от участковых к врачам общей практики. Кроме того, раз в неделю здесь проводят информационный день. Прямо в холле можно измерить давление, уровень глюкозы, проконсультироваться со специалистами.