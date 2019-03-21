«Открытая регистратура» и колл-центр. Как проект «Заботливая поликлиника» реализуют в Бобруйске

Новости Беларуси. Проект «Заботливая поликлиника» успешно проходит апробацию в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. К нему присоединились в нескольких городах страны. Так, в Бобруйской городской поликлинике № 3 отмечают сокращение очередей в регистратуру и врачебные кабинеты. Это стало возможным благодаря оптимизации работы.

Для удобства записи на прием здесь предусмотрели разделение потоков пациентов, которые обращаются в стол справок. Также организовали работу «открытой регистратуры». Это когда между пациентом и медработником нет никаких барьеров. Главным итогом нововведений стало увеличение времени, которое врач уделяет пациентам.

Наталья Вержбицкая, житель Бобруйска:

Конечно, стало лучше. Вот эта «открытая регистратура». Я же могу поговорить с человеком воочию, а не через стекло. Человек посоветует мне, куда обратиться, что надо. Здесь и раньше был электронный терминал, где можно записаться на любое время к любому специалисту.