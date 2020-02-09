«Было бы хорошо в каждом автобусе такое организовывать». Что говорят люди о поэтическом автобусе Минской книжной выставки

Татьяна Жилинская, поэт, музыкант:

Настроение чудесное. Люди заходят, едут с нами бесплатно. Мы тут песни поем своей вот такой вот небольшой поэтическо-бардовской тусовкой. Казалось, когда мы сюда заходили, что это вот совсем невозможно как-то и не получится. Но можно, вот реально, посмотрите вот сюда вот, посмотрите вот вперед. Поют, стараются, у них получается.