Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам ХIII Белорусского международного медиафорума

Приветствие участникам и гостям медиафорума направил Президент Александр Лукашенко. «За время своего существования форум стал авторитетной площадкой для делового общения представителей СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья. Это мероприятие дает уникальную возможность обменяться профессиональным опытом и вдохновляет на новые идеи. Современное медиапространство не имеет границ, а цифровые технологии открыли широкие возможности для творчества и предоставили богатый выбор источников информации. Поэтому сегодня журналистскому сообществу необходимо сосредоточить внимание на вопросах соблюдения профессиональной этики и норм морали - таких же важных, как и свободное выражение своих убеждений», – отметил глава государства.