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Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам ХIII Белорусского международного медиафорума

12 сентября 2018 07:57
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Новости Беларуси. Минск вновь становится международным медиацентром. В столице собрались видные представители экспертного и медиасообщества стран СНГ, ближнего и дальнего зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам ХIII Белорусского международного медиафорума-1

В центре внимания участников XIII Белорусского международного медиафорума «Партнерство во имя будущего» вопросы цифровизации пространства Евразийского экономического союза, построения цифровой экономики и информационного общества в Беларуси.

Александр Лукашенко направил приветствие гостям и участникам ХIII Белорусского международного медиафорума-4

Приветствие участникам и гостям медиафорума направил Президент Александр Лукашенко. «За время своего существования форум стал авторитетной площадкой для делового общения представителей СМИ стран ближнего и дальнего зарубежья. Это мероприятие дает уникальную возможность обменяться профессиональным опытом и вдохновляет на новые идеи. Современное медиапространство не имеет границ, а цифровые технологии открыли широкие возможности для творчества и предоставили богатый выбор источников информации. Поэтому сегодня журналистскому сообществу необходимо сосредоточить внимание на вопросах соблюдения профессиональной этики и норм морали - таких же важных, как и свободное выражение своих убеждений», – отметил глава государства.

# Медиафорум # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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