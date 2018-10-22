«Понять глубже, что здесь случилось». Почтить память погибших в Минском гетто евреев приехали представители разных стран

Новости Беларуси. Память узников Минского гетто, уничтоженного 75 лет назад, почтили в белорусской столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Траурный митинг прошел в мемориальном комплексе «Яма» (подробнее об этом читайте здесь ).

Это место расправы над евреями, которых уничтожили фашисты 75 лет назад. Во время войны за колючей проволокой были 39 улиц, а на них – 100 тысяч обреченных. Выжили единицы.

Алон Шогам, Чрезвычайный и Полномочный Посол Израиля в Беларуси:

Нас объединяет земля, на которой это случилось, нас объединяют корни, от которых происходили люди. Важно запомнить, что евреи были убиты только потому, что они были евреи.

Эта тема трогательная, она немножко неприятная иногда. Для этого особенно нам нужны друзья – белорусы, которые помогают нам всё это запомнить, но и понять глубже, что здесь случилось.