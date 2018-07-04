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Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме

04 июля 2018 19:59
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Новости Беларуси. Со школьной сцены небольшого райцентра – на подмостки самого известного в мире конкурса молодых талантов «Детское Евровидение».

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-1

Ксения и Павел Лащевские испытание славой прошли еще в 2014. Тогда юные  звёзды из Слонима прошли национальный отбор за право выступить в престижном конкурсе. Но на Мальту полетели другие исполнители – их песня больше пришлась по душе жюри и зрителям.

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-4

Молодые артисты не пали духом и продолжили профессионально заниматься вокалом. Чем вдохновили остальных подающих надежды местных музыкантов.  Образцовыми и народными в городе считаются 16 коллективов из трех школ искусств сразу.

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-7

Промсектор района – это и бумажно-картонный завод, и камвольно-прядильная фабрика, и мясокомбинат. За 2018 предприятия показали рост в полтора раза, а выпуск текстиля увеличился и вовсе в 12.

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-10

Экспорт, в сравнении с 2017 годом, взлетел на рекордные 140%. А иностранные туристы успели пополнить городскую казну на два миллиона рублей.

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-13

Но для всей страны Слоним – это еще и венец христианской веры. В городе и окрестностях свыше 30 церквей, костёлов и мечетей,  а легендарный Жировичский монастырь ведёт летопись начиная с 16 века.

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-16

Завораживающие звуки барабанов, чеканный шаг и парадный мундир. 11-ая отдельная гвардейская механизированная бригада – ежегодно передает привет землякам с голубого экрана.

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-19

Горожане:
Здесь я встретил свою судьбу, свою жену. У нас трое сыновей и дочь.

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-22

Здесь выросли мои дети. На жировицкой святой земле покоятся мои родители. Желаю, чтобы наш город Слоним всегда был уютным, красивым и молодым.

Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме-25

Чистый, уютный, спокойный. Я люблю свой город. Я никогда в жизни его не поменяю.

# Проекты СТВ # Туризм # общество # Фотофакт

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