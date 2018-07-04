Духовный центр Беларуси: что смотреть в Слониме

Новости Беларуси. Со школьной сцены небольшого райцентра – на подмостки самого известного в мире конкурса молодых талантов «Детское Евровидение».

Ксения и Павел Лащевские испытание славой прошли еще в 2014. Тогда юные звёзды из Слонима прошли национальный отбор за право выступить в престижном конкурсе. Но на Мальту полетели другие исполнители – их песня больше пришлась по душе жюри и зрителям.

Молодые артисты не пали духом и продолжили профессионально заниматься вокалом. Чем вдохновили остальных подающих надежды местных музыкантов. Образцовыми и народными в городе считаются 16 коллективов из трех школ искусств сразу.

Промсектор района – это и бумажно-картонный завод, и камвольно-прядильная фабрика, и мясокомбинат. За 2018 предприятия показали рост в полтора раза, а выпуск текстиля увеличился и вовсе в 12.

Экспорт, в сравнении с 2017 годом, взлетел на рекордные 140%. А иностранные туристы успели пополнить городскую казну на два миллиона рублей.

Но для всей страны Слоним – это еще и венец христианской веры. В городе и окрестностях свыше 30 церквей, костёлов и мечетей, а легендарный Жировичский монастырь ведёт летопись начиная с 16 века.

Завораживающие звуки барабанов, чеканный шаг и парадный мундир. 11-ая отдельная гвардейская механизированная бригада – ежегодно передает привет землякам с голубого экрана.

Горожане:

Здесь я встретил свою судьбу, свою жену. У нас трое сыновей и дочь.

Здесь выросли мои дети. На жировицкой святой земле покоятся мои родители. Желаю, чтобы наш город Слоним всегда был уютным, красивым и молодым.