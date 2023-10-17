«Понимаю, что работаю не зря». Победителей конкурса «Святость рождения» наградили в Минске

Новости Беларуси. Лучших акушеров-гинекологов, психотерапевтов и психологов Беларуси отметили в Минске. Здесь подвели итоги конкурса «Святость рождения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Лучших акушеров-гинекологов, психотерапевтов и психологов Беларуси отметили в Минске. Здесь подвели итоги конкурса «Святость рождения», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Проект проводится впервые. Это совместная инициативой Минздрава, православной церкви и благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Цель – повышение рождаемости, снижение числа абортов, совершенствование медико-социальной помощи беременным.
Юлия Лепесевич, психолог Пинского межрайонного родильного дома:
Я работаю психологом женской консультации с 2016 года. Моя работа включает не только предабортное консультирование, но и консультирование беременных женщин, женщин, которые находятся в тяжелой жизненной ситуации, детей и подростков. Когда получаю положительный результат, понимаю, что работаю не зря и хочется продолжать работать дальше и лучше.
Вениамин, Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Прерывание жизни – это очень непростой шаг, на который порой женщины идут в сложных жизненных ситуациях. Очень важно, чтобы нашелся кто-то, кто пояснил бы тяжесть последствий этого шага и вместе с тем помог избежать ошибки. Конечно, есть особые обстоятельства, которые в некоторой степени смягчают, но не снимают ответственность человека.
Сохранение семьи и жизни каждого ребенка – стратегическая цель нашего государства и системы здравоохранения. Количество абортов по сравнению с предыдущими годами уменьшилось в пять раз. Благодаря своевременной психологической помощи удается сохранить треть беременностей.