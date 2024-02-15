Помощники врачей, фельдшеры, фармацевты – в БГМК прошло предварительное распределение

Почти тысяча выпускников столичных медколледжей в 2024 году пополнят ряды сотрудников учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это помощники врачей, фельдшеры, фармацевты и другие специалисты, без которых невозможно представить современную больницу или поликлинику. Так, учащиеся Белорусского государственного медицинского колледжа уже узнали, где им предстоит трудиться.
О том, как прошло предварительное распределение, материал Яны Лысяковой.
В стенах колледжа многолюдно. Около полутысячи ребят собрались, чтобы узнать, где им предстоит начать карьерный путь. В воздухе трепетное волнение, ведь, можно сказать, распределение – это первый шаг в самостоятельную жизнь.
Яна Лысякова, корреспондент:
Именно за моей спиной решается судьба. Сегодня в Белорусском государственном медицинском колледже распределение. 500 выпускников узнают будущее место работы. Кстати, в каждом объекте здравоохранения их очень ждут.
Перечень специальностей в колледже формируют под запросы медучреждений. Например, в сентябре начали обучать медико-реабилитационному делу. Первый выпуск в 2025-м. А в этом году среди выпускников специалисты четырех направлений: сестринское, лечебное и зубопротезное дело, а также фармация.
Ольга Катова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:
При распределении учитываем желания учащихся. Учитываем и потребность учреждений здравоохранения в кадрах. Потому что очень важно, чтобы ребята с хорошим настроением пришли в свою практическую деятельность, их там встретили, наставников закрепили. Ну, и они остались в профессии.
Подробности в видео.