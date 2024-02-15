Помощники врачей, фельдшеры, фармацевты – в БГМК прошло предварительное распределение

Почти тысяча выпускников столичных медколледжей в 2024 году пополнят ряды сотрудников учреждений здравоохранения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Это помощники врачей, фельдшеры, фармацевты и другие специалисты, без которых невозможно представить современную больницу или поликлинику. Так, учащиеся Белорусского государственного медицинского колледжа уже узнали, где им предстоит трудиться.

О том, как прошло предварительное распределение, материал Яны Лысяковой.

В стенах колледжа многолюдно. Около полутысячи ребят собрались, чтобы узнать, где им предстоит начать карьерный путь. В воздухе трепетное волнение, ведь, можно сказать, распределение – это первый шаг в самостоятельную жизнь.