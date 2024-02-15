БелАЗ стал лидером в сфере промтуризма по итогам 2023-го – более 50 тысяч человек побывали на экскурсиях

БелАЗ намерен привлекать еще больше туристов. На предприятии уже разрабатывают новые активности для гостей. К слову, по итогам 2023 года холдинг стал абсолютным лидером в области промышленного туризма, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Как в Жодино создают известные на весь мир машины, увидели более 50 тысяч человек. Это как белорусы, так и представители зарубежных стран. Кроме обзорных экскурсий по цехам, здесь предлагают уникальные развлечения. Например, можно прокатиться на большегрузе высотой с многоэтажку или почувствовать себя водителем самосвала благодаря динамическому тренажеру. А в местном музее расскажут об истории промышленного гиганта и даже пригласят на чаепитие.