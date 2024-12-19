Помощник Президента Беларуси обсудил с коллективом МТЗ ключевые для государства вопросы

Общественное согласие как основа стабильного развития белорусского общества, внешняя политика и этноконфессиональный государственный подход. Как важно сегодня поддерживать выбранный курс страны, обсуждали во всех регионах. В Беларуси провели единый день информирования. Одна из встреч прошла на площадке МТЗ. С заводчанами общался помощник Президента Беларуси – инспектор по Минску, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юрий Фролов также посетил производство предприятия и ознакомился с выпускаемой продукцией. На МТЗ работает сильный и слаженный коллектив. Люди, которые создают самый известный трактор в мире и работают на имидж всего государства, в полной мере осознают важность сохранения в стране мира и согласия. Потому и разговор с заводчанами получился откровенным.

О силе государства, эффективности проводимой политики, а также предстоящей электоральной кампании – для присутствующих важно было услышать мнение по каждой из этих тем.