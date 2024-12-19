Депутаты Палаты представителей навестили воспитанников минского социально-педагогического центра

Заглянуло предновогоднее чудо сегодня в столичный социально-педагогический центр с приютом Фрунзенского района. Депутаты Палаты представителей подарили его воспитанникам рождественскую сказку, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре находятся дети, попавшие в сложную жизненную ситуацию. Хороводы, танцы, песни и выступления творческих коллективов – сегодня все для них. Ну и как же без подарков?

Вячеслав Данилович, заместитель председателя Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Национального собрания Беларуси: Это внимание к нашим детям, это создание вот этой праздничной предновогодней атмосферы, счастья. Это очень необходимо ребенку. Чтобы он чувствовал теплоту и заботу от окружающих людей, которые рядом с ним находятся. Поэтому я убежден, что такие акции как раз такую атмосферу создают.

Анна Гучок, заведующая отделением центра дополнительного образования детей и молодежи «Эврика»:

Такие мероприятия всегда важны для детей. Дети всегда верят в сказку, в чудеса. И мы эту сказку им дарим. Ежегодно. И не только в этот праздник. Впечатления от таких мероприятий остаются на долгие-долгие дни и недели. Дети всегда рады нас видеть на наших мероприятиях.

Социально-педагогический центр находится под шефством Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке. Уже не первый год депутаты следуют доброй традиции дарить хорошее настроение и улыбки тем, кто в этом особенно нуждается.