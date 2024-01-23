Спасибо, что не бросили! Белорусские власти помогают эвакуированной семье из Газы

Удалось покинуть зону боевых действий многодетной семье Еркиек, которая теперь обустраивается в Беларуси. Она была эвакуирована из сектора Газа благодаря усилиям нашего государства и лично Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Временным приютом для гражданки нашей страны, ее мужа, детей и внуков стал Воложинский территориальный центр социального обслуживания населения. И сегодня там встречали гостей. Как обживаются бежавшие от войны люди на белорусской земле, интересовался Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в нашей стране. Семья большая – 14 человек, 7 взрослых и столько же детей.

Практически все они получили белорусские паспорта. Теперь другие заботы: поиск собственного жилья и трудоустройство. За помощью в решении этих вопросов семья обратилась к местным властям. И ей предложили сразу несколько вариантов. Работать по специальности (массажистом) глава семейства сможет в Копыльском районе. Там же есть возможность получить арендное жилье и отправить малышей в детский сад.

Евгения Еркиек:

Спасибо большое всем, кто принимал участие в нашей эвакуации, и Президенту нашему огромное спасибо. И всем-всем работникам тут, и людям, которые здесь нам помогли. И с вещами, продуктами, что не бросили нас, не оставили в беде, предоставили нам жилье тут.

Ахмед Мохаммед аль-Мадбух, Чрезвычайный и Полномочный Посол Палестины в Беларуси:

Естественно, многие из них без документов, мы это на себя возьмем. Уточним эти документы с министерствами и новые им выдадим. Думаю, жизнь налаживается и должна наладиться в такой стране, мирной, красивой, как Беларусь.