«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

Новости Беларуси. Всю жизнь семья Язовских арендовала дом в Каменюках недалеко от Беловежской пущи – вдвоем с мужем работают в национальном парке. Там и выросли старшие дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жанна Язовских, жительница Каменца:

Познакомьтесь, это мои детки. У меня восемь детей. Из них уже пятеро совершеннолетние.

А вот с младшими история другая: теперь они хозяева в своем доме, где почти 300 квадратов – места точно хватит всем.

Жанна Язовских:

Я очень хотела большой дом, потому что семья большая, она разрастается. Внук уже появился у старшего сына. Они все приезжают, и нам, конечно, хотелось бы, чтобы вся семья собиралась.

Жанна Язовских не скрывает радости. Если бы не оформили вовремя все документы до совершеннолетия дочери, приобрести жилье на льготных условиях уже не смогли бы.

Их просьбу по-человечески услышали.