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«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи

03 августа 2020 18:07
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Новости Беларуси. Всю жизнь семья Язовских арендовала дом в Каменюках недалеко от Беловежской пущи – вдвоем с мужем работают в национальном парке. Там и выросли старшие дети, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи-1

Жанна Язовских, жительница Каменца:
Познакомьтесь, это мои детки. У меня восемь детей. Из них уже пятеро совершеннолетние.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи-4

А вот с младшими история другая: теперь они хозяева в своем доме, где почти 300 квадратов – места точно хватит всем.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи-7

Жанна Язовских:
Я очень хотела большой дом, потому что семья большая, она разрастается. Внук уже появился у старшего сына. Они все приезжают, и нам, конечно, хотелось бы, чтобы вся семья собиралась.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи-10

Жанна Язовских не скрывает радости. Если бы не оформили вовремя все документы до совершеннолетия дочери, приобрести жилье на льготных условиях уже не смогли бы.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи-13

Их просьбу по-человечески услышали.

«Помогли оформить быстро». Как семья с 8 детьми купила дом недалеко от Беловежской пущи-16

Жанна Язовских: 
Мы очень рады, благодарны руководству каменецкому, потому что они пошли навстречу и быстренько все это организовали. Помогли оформить быстро, и мы уже полгода в этом доме.

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Жанна Язовских # Кристина Протосовицкая # Фотофакт

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