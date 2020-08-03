Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба

Новости Беларуси. Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей.

Лида – культурная столица Беларуси-2020, рассказали в проекте «Сделано». Традиции присваивать такой статус самобытным городам уже 10 лет.

Это новый обитатель Лидского замка. У стен цитадели недавно заметили ястреба с повреждённым крылом. Работники тут же решили – выходить хищного пернатого.