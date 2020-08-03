Прямой эфир

Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба

03 августа 2020 17:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей.  

Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба-1

Лида – культурная столица Беларуси-2020, рассказали в проекте «Сделано». Традиции присваивать такой статус самобытным городам уже 10 лет.  

Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба-4

Это новый обитатель Лидского замка. У стен цитадели недавно заметили ястреба с повреждённым крылом. Работники тут же решили выходить хищного пернатого.  

Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба-7

С помощью ловчей птицы воплотят давнюю мечту будут рассказывать посетителям о княжеском развлечении времен ВКЛ соколиной охоте.   

# Птицы Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Послание Президента белорусскому народу и парламенту – 2020. Чего от него ждут?
03 августа 2020 16:59

Послание Президента белорусскому народу и парламенту – 2020. Чего от него ждут?

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно
03 августа 2020 16:47

По три комнаты, санузел и даже бытовая техника: показываем современное студенческое общежитие в Гродно

Помещение на Шаранговича продали с аукциона в семь раз дороже стартовой цены
03 августа 2020 16:01

Помещение на Шаранговича продали с аукциона в семь раз дороже стартовой цены