Будет участвовать в соколиной охоте. Как в Лидском замке выхаживают ястреба

Новости Беларуси. Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей.
Новости Беларуси. Знакомить с традициями своего региона туристов в этом году появилось больше возможностей.
Лида – культурная столица Беларуси-2020, рассказали в проекте «Сделано». Традиции присваивать такой статус самобытным городам уже 10 лет.
Это новый обитатель Лидского замка. У стен цитадели недавно заметили ястреба с повреждённым крылом. Работники тут же решили – выходить хищного пернатого.
С помощью ловчей птицы воплотят давнюю мечту – будут рассказывать посетителям о княжеском развлечении времен ВКЛ – соколиной охоте.