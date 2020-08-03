Послание Президента белорусскому народу и парламенту – 2020. Чего от него ждут?

Новости Беларуси. В преддверии важнейшего общественно-политического события в стране – Послания Президента белорусскому народу и Национальному собранию – приступили к работе парламентарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

3 августа открылась третья внеочередная сессия. Как заявила спикер верхней палаты Наталья Кочанова, Послание – это ориентир в работе для всех: госорганов, общественных организаций и для каждого гражданина нашей страны.

В нем определяются основные направления роста экономики, общественной безопасности, социальной защиты населения и в целом укрепления позиций Беларуси на международной арене.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам и национальной безопасности Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Это будет программное обращение Президента. И в нем, конечно, будут рассмотрены магистральные направления развития Республики Беларусь на ближайшие, я так думаю, не менее пяти лет. Конечно же, в политической системе, экономической, в развитии гуманитарных проектов, в улучшении качества и условий жизни населения.