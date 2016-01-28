«Помогите, у меня забрали ребенка!» — минчанка с отчаянной мольбой обратилась на СТВ

Жизнь — это головоломка, которую нам дарят на день рождение родители, а вот результаты сборки оценивают дети. Уверены, что когда-нибудь дочь героев этого сюжета оценит действие своих родителей. Но боимся, у нее возникнет много вопросов к обоим. Подробности — в сюжете Киры Карлович, корреспондента программы «Добро пожаловаться!» на СТВ.

«Помогите, у меня забрали ребенка!» — с отчаянной мольбой обратилась на СТВ минчанка Марина Мистюкович. Жизнь — это череда потерь и находок, но недавний морозный январский вечер закончился для Марины потерей самого ценного — у женщины забрали 10-летнюю дочь.

Марина Мистюкович, мама Насти:

Кто-то позвонил дверь, я открываю дверь, приехали две девушки, сказали, что они по делам несовершеннолетних с КДН, приехали за ребенком. Я говорю: я не отдам, покажите бумаги, на каком основании. Приехали, скандал устроили, даже драку.

Рыдая и перебирая фотографии, сегодня Марина прокручивает в голове события последних месяцев. Со слов женщины, в ночь на 18 января сотрудники милиции забрали 10-летнюю Настю в приют, а уже на следующий день комиссия по делам несовершеннолетних Ленинского района столицы приняла суровое решение: на время разорвать самую крепкую связь — матери и ребенка. Марина убеждена, что причиной разлуки с дочкой стал педикулез, в простонародье — вши, которых врачи нашли у Насти.

Как и в любом информационном айсберге, история, рассказанная Мариной Мистюкович, оказалась, мягко говоря, неполной… В нашей стране нельзя так просто взять и забрать ребенка у родителей. И для того, чтобы признать семью социально опасной, у органов опеки и школы должны быть очень серьезные основания. Третьеклассница Настя Мистюкович зарекомендовала себя в родной школе прилежной ученице, однако, как утверждают педагоги, влияние семьи оказывает на девочку не самое лучшее воздействие.

Светлана Богдашова, директор ГУО «Средняя школа №164 г. Минска»:

Это очень общительная, открытая девочка, она легко идет на контакт, всегда готова поделиться тем, что есть у нее на душе. С точки зрения учебы, ребенок, который учится выше среднего. Она способная девочка, она любит учиться, она готова учиться, поэтому о ней могу сказать только хорошее.

Марина Мистюкович за последние пять лет переходила черту закона дважды. Правда, эту некрасивую деталь биографии семьи Мистюкович женщины предпочитают замалчивать. В общем, пока оступившаяся мать думала о своем поведении в колонии, официальным опекуном Насти была назначена бабушка Янина.

Как и во всех случаях с судимыми и безработными родителями, неблагополучная семья Мистюкович была поставлена на учет: педагоги и социальные работники регулярно приходили домой к Насте, но мать девочки на контакт идти отказывалась. Как и не обращала внимания на прогулы дочери в школе.

Светлана Богдашова, директор ГУО «Средняя школа №164 г. Минска»:

Настя была отстранена от учебных занятий в связи с тем, что у нее было выявлено данное заболевание. Таким образом получается, что всю вторую четверть Настя в школу не ходила. 34 учебных дня были пропущены по причине того, что семья не могла сделать так, чтобы ребенок выздоровел.

Когда родителям с воспитанием ребенка не удается справиться самостоятельно, на помощь приходит государство: 18 января комиссия по делам несовершеннолетних признала третьеклассницу Анастасию Мистюкович нуждающейся в государственной опеке и защите. А это значит, что ближайшее время девочка будет жить и учиться в социально-педагогическом центре с приютом.

Светлана Гришко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района:

Было рассмотрено ходатайство и по трем позициям было удовлетворено. По каким позициям? Наша девочка уклоняется от выполнения закона об образовании, девочка не посещает школу; девочка не получает медицинской помощи; не урегулированы детско-родительские взаимоотношения, потому что ребенок учится тому, что видит у себя в доме.

В новых условиях Настя живет всего вторую неделю. Здесь девочка успела освоиться, познакомиться с другими детьми и легко включилась в учебный процесс.

В 2005 году в каждом районом центре республики открылись подобные учреждения. Здесь, в социально-территориальном центре, дети из неспокойных семей с пользой проводят время. К примеру, в приюте Ленинского района Минска ребята от 3 до 18 лет успевают и уроки сделать, и поиграть с кроликом, и обнаружить в себе творческую жилку. Сейчас Настя, как и другие 18 воспитанников приюта, признана социальной сиротой. Пока временно.

Оксана Говен, директор ГУО «Социально-педагогический Центр с приютом Ленинского района г. Минска»:

Дети, когда попадают сюда к нам, они попадают в атмосферу детства. И они тогда становятся детьми Они ведут себя, как дети, безусловно, они шалят, но шалят, как дети.

Оксана Васильевна работает директором приюта не первый год и привыкла относиться к воспитанникам, как к родным детям. Как ни странно, атмосфера в социально-педагогическом центре уютная и домашняя. По правде сказать, даже более домашняя, чем во многих семьях. С детьми найти общий язык в разы проще, чем с неблагополучными родителями.

Оксана Говен, директор ГУО «Социально-педагогический Центр с приютом Ленинского района г. Минска»:

Родители боятся потерять детей. Но только до каждого из них доходит это по-разному. Кто-то в момент изъятия ребенка уже понимает и оценивает ситуацию. И когда с ними общаешься, говоришь: почему вы раньше не делали то, что вам говорили. Ведь школа, детский сад работали с семьей. Они говорят, что не верили, даже не думали, не подозревали, что так может произойти.

Согласно статистике, ежегодно количество детей, оставшихся без родителей, по тем или иным причинам неуклонно снижается. Сирот можно разделить на две категории: круглые — это дети, оставшиеся без живых родителей и социальные. Последними становятся несовершеннолетние, о воспитании которых мама с папой просто забыли. Причин для лишения родительских прав может быть множество: безалаберность на грани экстрима, пагубные привычки, проблемы с законом или психические заболевания. В одном только Ленинском районе Минска каждую неделю, на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних разыгрываются десятки человеческих драм.

Светлана Гришко, заместитель председателя комиссии по делам несовершеннолетних администрации Ленинского района:

При изъятии ребенка, при принятии решения о признании ребенка, нуждающимся в государственной защите, каждый специалист ставит перед собой задачу сохранить ребенку семью, вернуть ребенка в биологическую семью. Потому что только в семье ребенок чувствует себя комфортно.

Важно понимать, что определение ребенка в социально-педагогический центр вовсе не значит, что незадачливые родители окончательно теряют возможность воспитывать свое потомство. Благодаря декрету Президента №18 «О дополнительных мерах по защите детей в неблагополучных семьях», жесткий контроль за родителями — это последний шанс научить взрослых ответственности.

Сейчас у Марины Мистюкович есть право только навещать своего ребенка. Государство отмерило ей максимум шесть месяцев для того, чтобы одуматься и исправить свою жизнь. Чтобы не исковеркать будущее любимой Насти.

И в завершение сюжета совет всем родителям: «Очень важно вовремя объяснить своим детям, что взрослый человек и умный человек — не одно и то же».