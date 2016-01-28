Отдав ноутбук в ремонт, минчанка увидела его лишь спустя год и через несколько судебных заседаний

Есть люди, которые с компьютером «на ты», есть те, которые «на вы», а есть те, которые на «О, Господи!». Героиня этого сюжета относится к последней категории граждан. Но, увы, не по своей воле.

Яблоко неоднократно становилось предметом раздора и обсуждений, как в мифологических сюжетах, так и в реальной жизни. Картина Поля Сезанна «Яблоки» несколько лет назад была продана с аукциона почти за 42 миллиона долларов. Почти на 42 миллиона (только рублей) сегодня претендует минчанка Александра Рогач. К постимпрессионизму и живописи девушка отношения не имеет, но в красках рассказывает историю пользования известной в народе «яблочной» техникой.

Александра Рогач:

1,5 года назад я разбила экран ноутбука и там появилась трещина. Трещина мешала мне жить, мешала работать и я решила ноутбук отремонтировать. С какой-то попытки я добралась до ООО «Тамина» и лично до Эдуарда Холодка, директора этой компании, который мне сказал: «О чудо! Матрица есть, буду через полчаса». И это меня подкупило. Я порадовалась за белорусский бизнес и решила: «Как здорово! Наконец-то, сервисные центры организовали выезд на дом.

Однако радость Александры длилась недолго. Как известно, понятие времени в физике относительно. Какими понятиями руководствовался директор фирмы «Тамина» Эдуард Холодок — загадка. Но вместо двух суток, отведенных на ремонт портативного компьютера, свой ноутбук Александра увидела только спустя год и через несколько судебных заседаний.

Много месяцев, документов и экспертных заключений понадобилось Александре, чтобы доказать свою правду в суде: ноутбук в «Тамине» так и не починили, матрицу заменили на б/у, а батарея и вовсе вышла из строя. Как результат: по закону Александре положено почти 42 млн рублей. Сюда входит двукратная стоимость устройства, неустойка, услуги юристов и компенсация морального вреда.

Александра Рогач:

Суд вынес решение в июле 2016 года. Дальше начинается самое интересное. На счету у «Тамина» денег не оказалось и в отделе принудительного исполнения выяснилось, что таких, как я, людей много.

Для того, чтобы вернуть свои деньги, мало выиграть судебный процесс. Рычаги давления на фирму «Тамина» у Александры, увы, ограничены: судебный исполнитель регулярно общается с должником, вежливо напоминает вернуть долг, а в крайнем случае вправе нанести арест на платежные счета и описать имущество.

Виктория Осипова, адвокат:

Сам взыскатель, то есть лицо, в пользу которого вынесено судебное решение, имеет право прийти в приемные часы к судебному исполнителю и узнать, как движется исполнение по его исполнительному документу. Если судебный исполнитель эти ходатайства не удовлетворяет и не принимает какие-то меры, то сам взыскатель или его адвокат могут обращаться с жалобой на действия судебного исполнителя, которое будет рассматриваться и, может быть, в результате будут все-таки предприняты необходимые меры по взысканию этой суммы.

Как говорится, на суд надейся, а сам не плошай. Пиар-менеджер по профессии, Александра развернула целую кампанию, чтобы вывести «Тамина» на чистую воду. Блог девушки в Интернете читает и поддерживает более 1 000 человек, а сам директор фирмы, Эдуард Холодок, уже стал антигероем в узких кругах.

Эдуард Холодок, директор ООО «Тамина»:

Человек захотел поиметь с этого денег. И, учитывая то, что человек занимался пиаром, она делает себе на этом имя — я тоже могу понять.

Абсолютная истина непостижима, а правда у каждого своя… Директор «Тамина» не согласен платить клиентке 42 миллиона рублей. Эдуард Холодок собирается обжаловать решение суда и задумывается, стоит ли вообще продолжать бизнес в сфере ремонта техники.

Эдуард Холодок, директор ООО «Тамина»:

Я думаю, что делать дальше: заниматься ли в этой сфере дальше или нет. Здесь много нюансов. У нас правовое государство, которое почему-то заботится о заказчиках, а именно о тех, кто исполняет заказы, у нас немного недоработано. У нас все на стороне потребителя, скажем так.

Александра Рогач уже давно купила новый ноутбук и жалеет о том, что, 1,5 года назад, на волне перфекционизма решила поменять рабочий дисплей с трещиной. Поскольку судебные процессы на крупные суммы могут тянуться годами, единственный для Александры способ получить деньги — стать тенью судебного исполнителя, чтобы вместе контролировать давно утомившую «Тамина».

Вот уж действительно, человек — это переходное звено эволюции между обезьяной и компьютером. Но даже переходное звено должно знать, что можно быть хитрее другого, но нельзя быть хитрее всех.