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В Беларуси с февраля увеличивается бюджет прожиточного минимума

28 января 2016 09:00
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Новости Беларуси. В Беларуси увеличивается бюджет прожиточного минимума. С февраля он составит Br1 млн 591 тыс. 310. Это предусмотрено постановлением Министерства труда и социальной защиты от 20 января 2016 года №4.

Такой размер БПМ будет действовать до 30 апреля 2016 года. Сейчас бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения составляет Br1 млн 567 тыс. 810.

Бюджет прожиточного минимума установлен для основных социально-демографических групп населения: трудоспособного населения - Br1 млн 751 тыс. 560;
пенсионеров - Br1 млн 213 тыс. 110;
студентов - Br1 млн 539 тыс. 810;
детей в возрасте до трех лет - Br1 млн 10 тыс. 500;
детей в возрасте от трех до шести лет - Br1 млн 415 тыс. 810;
детей в возрасте от шести до восемнадцати лет - Br1 млн 741 тыс. 220.

В связи с изменением БПМ с февраля увеличатся минимальные трудовые и социальные пенсии; надбавки, повышения к пенсиям и доплаты людям в возрасте 75 лет и старше; некоторые виды государственных пособий семьям, воспитывающим детей, и другие социальные выплаты, исчисляемые из размера БПМ.

 

# общество # Государственная политика в сфере социальной защиты

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