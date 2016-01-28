Белорусских девушек вербуют в клубы Северного Кипра

Новости Беларуси. Всплеск попыток вербовки девушек в клубы Северного Кипра отмечается в Беларуси. Об этом сообщила руководитель инфолинии по безопасному выезду и пребыванию за границей 113 Ирина Варварина.

Только за последние три месяца поступили десятки обращений по поводу заманчивых предложений поработать на Северном Кипре. В основном приходили они из социальных сетей.

Вербовщики предлагают весьма сомнительную схему трудоустройства: приехать для работы по туристической визе, а уже потом оформить рабочую визу.

Привлечь к ответственности вербовщиков крайне сложно, ведь они находятся на территории других государств. Их задача - обманом уговорить девушек приехать в другую страну.

Специалисты предостерегают от поспешных и необдуманных поступков, которые могут повлечь серьезные последствия для тех, кто попался на удочку вербовщиков.

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