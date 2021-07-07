Ещё час назад сдавала экзамен. Студентка медколледжа о работе летом

Новости Беларуси. Трудовой семестр в самом разгаре. Только в Могилевской области рабочее настроение царит в 126 студенческих отрядах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Почти 1500 могилевских ребят трудятся на самых разных объектах: от сельскохозяйственных полей до Белорусской атомной электростанции. В эти жаркие месяцы молодые люди не только набьют руку в профессиональном смысле, но и заработают. С теми, кто с головой окунулся в трудовое лето, познакомилась Юлия Мычка.

Юлия Мычка, корреспондент:

Пока одни студенческие отряды активно помогают строить дороги, другие тоже спешат на помощь, но только тем, кто отправляется в путешествие за границу.

А сделать это сегодня невозможно без ПЦР-теста. Медицинские студенческие отряды взяли на себя часть бумажной работы в лабораториях вирусологической диагностики.

Анастасия Савельева, заведующая лабораторией Могилевского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья:

Поток людей в летний период значительно возрос, также еще с туристическими целями люди выезжают, поэтому мы воспользовались такой возможностью и привлекли к работе медицинских работников студенческого отряда. Они нам помогают, выполняют функции медицинских регистраторов.

Еще час назад студентка первого курса Могилевского медицинского колледжа Диана Александрова сдавала экзамен. Девятка уже в зачетке, и сессия, уверена девушка, не повод отказываться от дополнительного заработка. В период летних экзаменов студенты работают на полставки.

Диана Александрова, студентка Могилевского медицинского колледжа:

Это очень хороший опыт для меня, так как в колледже я получаю больше теоретические знания, здесь я больше это подкрепляю на практике. Я учусь работать с пациентами, получаю какой-то опыт.