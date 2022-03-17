«Если будут развиваться предприятия, будет развиваться и социальная инфраструктура». Заводской район отметил день рождения

Новости Беларуси. В Заводском районе вырос объем промышленного производства, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. За 2021 год продано продукции на 3 миллиарда рублей. Это почти на 10 % больше по сравнению с 2020 годом.

Старейшая административная единица столицы отмечает день рождения. Заводскому исполнилось 84 года. Район называют промышленным сердцем столицы. Здесь расположены такие гиганты, как МАЗ, МЗКТ, подшипниковый завод. По традиции в честь праздника передовые предприятия, учреждения и организации района заносят на Доску почета. Среди лучших – 22-я городская поликлиника и Дворец детей и молодежи «Золак», УКС и Зеленстрой Заводского района.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

Более 45 промышленных предприятий расположены на территории Заводского района. В общей сложности на этих предприятиях работают более 25 тысяч человек из 58 тысяч, которые заняты сегодня в экономике района. Если будут развиваться предприятия, соответственно будет развиваться и социальная инфраструктура. Самая главная задача, которую мы себе ставим, – это повышение уровня жизни наших заводчан, нашего населения, благоустройство территорий Заводского района и создание комфортных условий для проживания.