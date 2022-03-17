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Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны

17 марта 2022 15:04
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Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении проблем. Так, 23 марта члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Гомельской области. Пообщаться с ними можно будет в исполкомах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны-1

Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны-3

Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова проведет встречу в Светлогорске. Ее заместитель Леонид Заяц – в городском поселке Корма. В Речице с жителями встретится председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. В поселке Октябрьский – председатель комиссии по законодательству и госстроительству.

Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны-6

Главы комиссий, занимающихся вопросами региональной политики, местного самоуправления, экономики и финансов примут граждан в Мозыре и Гомеле.

Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны-9

Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны-11

Приемы пройдут в каждом районе области. Чтобы попасть на встречу, необходимо записаться, позвонив в исполком. Это можно сделать 17 и 18 марта, а также после выходных, 21 и 22 марта, с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00.

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Леонид Заяц # Сергей Сивец # Виктор Лискович # Михаил Русый # Татьяна Рунец # Фотофакт

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