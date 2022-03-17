Сенаторы 23 марта проведут приёмы граждан в Гомельской области. Вот адреса и телефоны

Новости Беларуси. Сенаторы продолжают помогать белорусам в решении проблем. Так, 23 марта члены Совета Республики проведут единый день приема граждан в Гомельской области. Пообщаться с ними можно будет в исполкомах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Председатель верхней палаты парламента Наталья Кочанова проведет встречу в Светлогорске. Ее заместитель Леонид Заяц – в городском поселке Корма. В Речице с жителями встретится председатель комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию. В поселке Октябрьский – председатель комиссии по законодательству и госстроительству.

Главы комиссий, занимающихся вопросами региональной политики, местного самоуправления, экономики и финансов примут граждан в Мозыре и Гомеле.