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«Получить звания, профессию». Почему в Беларуси хотят построить ещё один лицей МВД?

01 сентября 2022 17:39
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Новости Беларуси. В Беларуси планируют открыть еще один лицей Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно результатам соцопроса, все больше родителей выбирают специализированные учреждения образования для своих детей. 1 сентября родственники и друзья пришли поддержать лицеистов и вместе с ними услышать волнительный первый звонок учебного года.

«Получить звания, профессию». Почему в Беларуси хотят построить ещё один лицей МВД?-1

Роман Когодовский, учащийся лицея МВД Беларуси:
Я уже второй курс. Мне здесь очень нравится. Я хочу, чтобы поскорее началась учеба и учиться вместе со своим классом. В этом году у меня будут очень хорошие оценки, постараюсь очень хорошо учиться.

«Получить звания, профессию». Почему в Беларуси хотят построить ещё один лицей МВД?-4

Порядка 80 % выпускников лицея связывают свою жизнь с работой в органах внутренних дел. Многие поступили в Академию МВД. Там также прошли торжества по случаю 1 сентября.

«Получить звания, профессию». Почему в Беларуси хотят построить ещё один лицей МВД?-7

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:
Это очень важно – молодые ребята, которые пришли сюда сегодня получить звания, профессию и сделать важный в жизни, для себя определяющий шаг. Они уже прошли какую-то часть первоначальной подготовки: курс молодого бойца, присягу. И сегодня для них очередной этап жизненного воспитания, шаг в будущее – первый учебный день.

«Получить звания, профессию». Почему в Беларуси хотят построить ещё один лицей МВД?-10

Павел Протащик, курсант Академии МВД Беларуси:
Хотел бы всех поздравить с этим днем, поблагодарить профессорско-преподавательский состав за то, что вкладывали в нас столько знаний на протяжении всех лет. Сегодня мне выпала честь поднимать государственный флаг.

«Получить звания, профессию». Почему в Беларуси хотят построить ещё один лицей МВД?-13

Напомним, на прошлой неделе первокурсники Академии МВД торжественно приняли присягу. А 1 сентября сделали важный шаг к профессиональному будущему.

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# Высшее образование в Беларуси # общество # Павел Протащик # Дмитрий Корзюк # Роман Когодовский # Фотофакт

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