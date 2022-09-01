«Получить звания, профессию». Почему в Беларуси хотят построить ещё один лицей МВД?

Новости Беларуси. В Беларуси планируют открыть еще один лицей Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно результатам соцопроса, все больше родителей выбирают специализированные учреждения образования для своих детей. 1 сентября родственники и друзья пришли поддержать лицеистов и вместе с ними услышать волнительный первый звонок учебного года.

Роман Когодовский, учащийся лицея МВД Беларуси:

Я уже второй курс. Мне здесь очень нравится. Я хочу, чтобы поскорее началась учеба и учиться вместе со своим классом. В этом году у меня будут очень хорошие оценки, постараюсь очень хорошо учиться.

Порядка 80 % выпускников лицея связывают свою жизнь с работой в органах внутренних дел. Многие поступили в Академию МВД. Там также прошли торжества по случаю 1 сентября.

Дмитрий Корзюк, заместитель министра внутренних дел Беларуси:

Это очень важно – молодые ребята, которые пришли сюда сегодня получить звания, профессию и сделать важный в жизни, для себя определяющий шаг. Они уже прошли какую-то часть первоначальной подготовки: курс молодого бойца, присягу. И сегодня для них очередной этап жизненного воспитания, шаг в будущее – первый учебный день.

Павел Протащик, курсант Академии МВД Беларуси:

Хотел бы всех поздравить с этим днем, поблагодарить профессорско-преподавательский состав за то, что вкладывали в нас столько знаний на протяжении всех лет. Сегодня мне выпала честь поднимать государственный флаг.