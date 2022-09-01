«Воспитывают будущих офицеров». Какой подарок сделал Кубраков лицеистам МВД?

Новости Беларуси. В Беларуси планируют открыть еще один лицей Министерства внутренних дел, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Согласно результатам соцопроса, все больше родителей выбирают специализированные учреждения образования для своих детей. 1 сентября родственники и друзья пришли поддержать лицеистов и вместе с ними услышать волнительный первый звонок учебного года. По традиции учащиеся пятого курса вручили новобранцам сувениры, звучало напутственное слово.

Поздравить с Днем знаний лицеистов приехал и министр МВД. Иван Кубраков подарил им спортивный инвентарь – четыре теннисных стола.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Лицей МВД развивается с каждым годом. Мы, конечно, учитываем пожелания наших лицеистов, учитываем пожелания родителей. Сегодня, поздравляя с Днем знаний, хочу обратиться к нашим преподавателям, у которых впереди огромная работа. Именно здесь, в специализированном лицее МВД, дают не просто знания. Здесь воспитывают будущих офицеров. Они получают определенную закалку. Я уверен, у этих ребят все получится.