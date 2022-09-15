Получение образования, пенсии и медобслуживания. Это гарантирует Указ Президента приезжим украинцам

Новости Беларуси. Еще больше гарантий для нормальной жизни в Беларуси гражданам, прибывшим к нам из Украины. В новой редакции опубликован Указ Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Одинаковые с белорусами права на получение образования: от дошкольного до вузовского, медицинское обслуживание, выплата пособий на детей и пенсий. Все это гарантировано тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Граждане Украины освобождаются от уплаты госпошлин за регистрацию временного пребывания. Наниматели, которые примут их на работу, так же получат ряд льгот.