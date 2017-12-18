Сколько стоит елка в этом году? 18 декабря открываются елочные базары

Главный новогодний атрибут можно будет приобрести более чем на 1100 площадках. Елка до одного метра обойдется в среднем от 5 до 8 рублей, деревце повыше – 9-13 рублей. Немного дешевле зеленую красавицу отдадут непосредственно в лесничестве. Только в Минске определено более 200 площадок для елочных базаров. Здесь же предложат и букеты из хвойных лапок.