Сколько стоит елка в этом году? 18 декабря открываются елочные базары

Новости Беларуси. 18 декабря по всей стране открываются елочные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 18 декабря по всей стране открываются елочные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Главный новогодний атрибут можно будет приобрести более чем на 1100 площадках. Елка до одного метра обойдется в среднем от 5 до 8 рублей, деревце повыше – 9-13 рублей. Немного дешевле зеленую красавицу отдадут непосредственно в лесничестве. Только в Минске определено более 200 площадок для елочных базаров. Здесь же предложат и букеты из хвойных лапок.
Для тех же, кто и вовсе не хочет тратиться и думает срубить ель в лесу, такая экономия может вылиться в штраф от 5 до 50 базовых величин. Государственная лесная охрана переходит на усиленный режим работы.