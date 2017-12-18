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Сколько стоит елка в этом году? 18 декабря открываются елочные базары

18 декабря 2017 10:26
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Новости Беларуси. 18 декабря по всей стране открываются елочные базары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сколько стоит елка в этом году? 18 декабря открываются елочные базары-1

Главный новогодний атрибут можно будет приобрести более чем на 1100 площадках. Елка до одного метра обойдется в среднем от 5 до 8 рублей, деревце повыше – 9-13 рублей. Немного дешевле зеленую красавицу отдадут непосредственно в лесничестве. Только в Минске определено более 200 площадок для елочных базаров. Здесь же предложат и букеты из хвойных лапок.

Сколько стоит елка в этом году? 18 декабря открываются елочные базары-4

Для тех же, кто и вовсе не хочет тратиться и думает срубить ель в лесу, такая экономия может вылиться в штраф от 5 до 50 базовых величин. Государственная лесная охрана переходит на усиленный режим работы.  

# общество # Фотофакт # Новый год

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