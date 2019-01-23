Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?

Раньше новости от близких узнавали только через весточки в конвертах. Но времена меняются. Сейчас из 100% писем, поступающих на почту, только 20 – личная переписка. Остальные 80% отправляют юридические лица.

И хотя способов связаться с близкими сейчас множество, в бумажной переписке есть своя романтика. Например, Екатерина посредством писем общается с друзьями из разных стран. И в этом есть свои плюсы.

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Екатерина Карасева:

За что мне нравятся бумажные письма, это за то, что они учат правильно формулировать свои мысли. Потому что ты понимаешь: это письмо будет идти неделю, две, потом ты столько же будешь ждать ответ. И ты не имеешь права сделать какую-то ошибку. Ещё это огромное поле для творчества. Потому что ты не просто пишешь сухой текст, ты как-то его оформляешь.