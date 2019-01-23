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Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?

23 января 2019 08:08
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Раньше новости от близких узнавали только через весточки в конвертах. Но времена меняются. Сейчас из 100% писем, поступающих на почту, только 20 – личная переписка. Остальные 80% отправляют юридические лица.

Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?-1

И хотя способов связаться с близкими сейчас множество, в бумажной переписке есть своя романтика. Например, Екатерина посредством писем общается с друзьями из разных стран. И в этом есть свои плюсы.

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Екатерина Карасева:
За что мне нравятся бумажные письма, это за то, что они учат правильно формулировать свои мысли. Потому что ты понимаешь: это письмо будет идти неделю, две, потом ты столько же будешь ждать ответ. И ты не имеешь права сделать какую-то ошибку. Ещё это огромное поле для творчества. Потому что ты не просто пишешь сухой текст, ты как-то его оформляешь.

Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?-4

После отправления письма проходят особый путь. Для начала из почтовых ящиков их нужно доставить в цех корреспонденции. Дальше идёт этап сортировки: каждая весточка отправляется в свой регион.

Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?-7

Помогает в систематизации специальное письмосортировочное оборудование. Вручную справляться с такой работой сейчас сложно, ведь конверты на почту поступают в огромном количестве.

Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?-10

Сергей Ляшкевич, заместитель начальника цеха письменной корреспонденции и гибридной почты производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:
Ежедневно в цех поступает большое количество корреспонденции. Например, из отделений почтовой связи Минска более 1,5 тонн писем. Из объектов почтовой связи республики около тонны. Поступившую почту из почтовых ящиков работники разделяют на письма местного, республиканского и международного назначения.

Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?-13

Сроки доставки письма зависят, в первую очередь, от правильно указанного адреса. Если машина не может распознать пункт назначения на конверте, корреспонденция отправляется на видеокодирование, где всё проверяется и уточняется вручную.

Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?-16

Сейчас бумажная переписка – скорее хобби, чем необходимость. Причём общаться можно не только со старыми друзьями. Единомышленников легко найти через группы в социальных сетях. А можно и вовсе присоединиться к движению посткроссеров – людей, которые обмениваются почтовыми карточками.

Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?-19

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