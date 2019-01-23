Полторы тонны писем каждый день только из Минска. Какой путь проходит корреспонденция от отправителя к получателю?

Раньше новости от близких узнавали только через весточки в конвертах. Но времена меняются. Сейчас из 100% писем, поступающих на почту, только 20 – личная переписка. Остальные 80% отправляют юридические лица.
Раньше новости от близких узнавали только через весточки в конвертах. Но времена меняются. Сейчас из 100% писем, поступающих на почту, только 20 – личная переписка. Остальные 80% отправляют юридические лица.
И хотя способов связаться с близкими сейчас множество, в бумажной переписке есть своя романтика. Например, Екатерина посредством писем общается с друзьями из разных стран. И в этом есть свои плюсы.
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Екатерина Карасева:
За что мне нравятся бумажные письма, это за то, что они учат правильно формулировать свои мысли. Потому что ты понимаешь: это письмо будет идти неделю, две, потом ты столько же будешь ждать ответ. И ты не имеешь права сделать какую-то ошибку. Ещё это огромное поле для творчества. Потому что ты не просто пишешь сухой текст, ты как-то его оформляешь.
После отправления письма проходят особый путь. Для начала из почтовых ящиков их нужно доставить в цех корреспонденции. Дальше идёт этап сортировки: каждая весточка отправляется в свой регион.
Помогает в систематизации специальное письмосортировочное оборудование. Вручную справляться с такой работой сейчас сложно, ведь конверты на почту поступают в огромном количестве.
Сергей Ляшкевич, заместитель начальника цеха письменной корреспонденции и гибридной почты производства «Минская почта» РУП «Белпочта»:
Ежедневно в цех поступает большое количество корреспонденции. Например, из отделений почтовой связи Минска – более 1,5 тонн писем. Из объектов почтовой связи республики – около тонны. Поступившую почту из почтовых ящиков работники разделяют на письма местного, республиканского и международного назначения.
Сроки доставки письма зависят, в первую очередь, от правильно указанного адреса. Если машина не может распознать пункт назначения на конверте, корреспонденция отправляется на видеокодирование, где всё проверяется и уточняется вручную.
Сейчас бумажная переписка – скорее хобби, чем необходимость. Причём общаться можно не только со старыми друзьями. Единомышленников легко найти через группы в социальных сетях. А можно и вовсе присоединиться к движению посткроссеров – людей, которые обмениваются почтовыми карточками.