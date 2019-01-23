Нужно выехать за границу с ребёнком, а бывший муж не даёт разрешение. Что делать, рассказывает адвокат

Чаще всего, ребёнок выезжает за рубеж со своей семьёй. Тогда, как правило, проблем не возникает. А если несовершеннолетний покидает страну в сопровождении иных лиц, то обязательно требуется нотариально заверенное согласие обоих родителей.

Владислав Пехота, адвокат: Если несовершеннолетний выезжает за границу со своими родителями, при прохождении пограничного контроля должен быть представлен документ, подтверждающий статус законного представителя этого ребёнка. Как правило, это является паспорт с отметкой о детях, либо свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка.

Несовершеннолетний может отправиться за границу только при наличии паспорта, независимо от того, кто его будет сопровождать. При прохождении пограничного контроля с одним из родителей, письменное согласие другого получать не надо. Чаще всего проблемы возникают, если отец с матерью находятся в разводе.

Владислав Пехота:

Обращаем внимание, если второй родитель против выезда ребёнка за границу или не хочет, чтобы без его ведома ребёнок покидал Беларусь, он имеет право обратиться в суд.