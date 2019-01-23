Нужно выехать за границу с ребёнком, а бывший муж не даёт разрешение. Что делать, рассказывает адвокат

Чаще всего, ребёнок выезжает за рубеж со своей семьёй. Тогда, как правило, проблем не возникает. А если несовершеннолетний покидает страну в сопровождении иных лиц, то обязательно требуется нотариально заверенное согласие обоих родителей.
Чаще всего, ребёнок выезжает за рубеж со своей семьёй. Тогда, как правило, проблем не возникает. А если несовершеннолетний покидает страну в сопровождении иных лиц, то обязательно требуется нотариально заверенное согласие обоих родителей.
Владислав Пехота, адвокат:
Если несовершеннолетний выезжает за границу со своими родителями, при прохождении пограничного контроля должен быть представлен документ, подтверждающий статус законного представителя этого ребёнка. Как правило, это является паспорт с отметкой о детях, либо свидетельство о рождении или усыновлении ребёнка.
Несовершеннолетний может отправиться за границу только при наличии паспорта, независимо от того, кто его будет сопровождать. При прохождении пограничного контроля с одним из родителей, письменное согласие другого получать не надо. Чаще всего проблемы возникают, если отец с матерью находятся в разводе.
Владислав Пехота:
Обращаем внимание, если второй родитель против выезда ребёнка за границу или не хочет, чтобы без его ведома ребёнок покидал Беларусь, он имеет право обратиться в суд.
Если суд посчитает требования обоснованными, то будет вынесено решение об ином порядке выезда несовершеннолетнего.
Владислав Пехота:
Случаи, когда, например, матери неизвестно, что отцом ограничен выезд ребёнка, через суд, практически невозможны. Однако, рекомендуем при планировании поездки за границу убедиться в отсутствии ограничения на выезд несовершеннолетнего ребёнка, обратившись с соответствующим запросом в подразделения по гражданству и миграции по месту регистрации.
Там уже наверняка ответят: рассчитывать на отпуск у моря или на тяжбы в суде. Но в любом случае, сотрудники пограничной службы окажут всяческое содействие ребёнку, у которого оказались не в порядке документы. Пограничники могут отправить несовершеннолетнего с сопровождающим по обратному маршруту или предоставить место ожидания для появления законного представителя.