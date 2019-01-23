Может ли владелец продать квартиру без согласия прописанного там родственника?

Новости Беларуси. На вопросы зрителей программы «Добро пожаловаться» отвечает юрист.

Оксана (г. Витебск):

Я являюсь владелицей квартиры, в этой квартире также прописан мой брат. Могу ли я продать квартиру без его согласия?

Дарина Гулюта, юрист:

Если брат зарегистрирован без права распоряжения, тогда владелец, действительно, сможет продать данное жилое помещение, однако, в данном случае, брат сохранит за собой право пользования жилым помещением, а это значит, что новые жильцы получат и нового соседа.