Сталинский ампир в современном Минске: кинотеатр «Победа», кафе в универсаме «Центральный», аптека № 13

От почтамта до Парка Челюскинцев. Минск славится своей послевоенной архитектурой в стиле сталинского ампира. И если фасады известных домов сохранились идеально, то интерьеров в духе 50-х у нас единицы.

Время идет, здания меняют свое предназначение, и внутреннее убранство исчезает. А жаль. Ведь сохранение оригинального интерьера вместе с архитектурой дает нам полное представление о советской эпохе.

Высокие потолки, панорамные окна, изящная лепнина, огромные люстры на цепях и шторы на подхватах. Уютное пространство, наполненное воздухом. Здесь неспешно идет время.

Кинотеатр «Победа» – яркий образец сталинской архитектуры как снаружи, так и внутри.

Он возводился сразу после Великой Отечественной войны. До него на этом месте возвышалось огромное конструктивистское здание – клуб Сталина «Пищевик» 1929 года, который сгорел во время войны. На его огромном фундаменте вырос кинотеатр. 6 ноября 1950 года минчане увидели кино на большом экране.

На хронике еще можно увидеть старую шильду «Победа», сейчас она другая. Да и помещения были богато обставлены мебелью, украшены текстилем и картинами, что создавало тепло и уют, столь необходимый в послевоенное время. Кинотеатр создавался по проекту архитекторов Бакланова и Лангбарда. Сводчатые высокие потолки и богатый декор. Через огромную деревянную дверь мы сразу попадаем в торжественный холл.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Мы видим центральный портал с двумя коринфскими колоннами, очень мощный развитый карниз, который идет по всему периметру здания. Здесь все очень четко, классически прочерчено. В 50-е за билетами были очереди, попасть в кинотеатр было целое событие. Девушки красиво наряжались, это было свидание с молодыми людьми.

Полукруглые фрески появились здесь уже спустя некоторое время, но органично вписались в интерьер.

Сегодня кинотеатр располагает комфортным кинозалом на 488 мест с новейшей системой объемного звучания. Кроме того, «Победа» – единственный в нашей стране кинотеатр – член престижной Международной ассоциации Europa Cinemas, куда входят 469 кинотеатров из 51 страны мира.

В 50-х годах под руководством известного архитектора Михаила Парусникова активно строился Минск, столицу возрождали всем городом. На центральном проспекте имени Сталина 3 ноября 1951 года в 16-м доме отрыла свои двери 13-я аптека. С первых дней она имела статус дежурной, сюда стекались люди со всех уголков города. Первый штат аптеки состоял из 40 человек, здесь готовили почти все лекарственные средства. Роль дежурной 13-я аптека сохраняет и по сей день, а вот мази и настойки здесь уже давно не готовят.

Акцент – на дерево. Кессонированный потолок, витрины, карнизы – все из древесных пород. Такое ощущение, что находишься в старинной аптеке XIX века. Классический дизайн был выполнен с тонким профессиональным вкусом. Прекрасная лепнина, оконные витражи – все осталось в первозданном виде, правда, с небольшими корректировками.

Наталья Былинская, заведующий аптекой № 13 Минска:

Претерпели изменения и наши пристенные шкафы, были построены витрины, были сняты деревянные настенные покрытия, а все остальное мы сохраняем, потому что это история.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Казалось бы, что может быть на потолке интересного? Но вот этот ритм квадратных кессонов, и в местах пересечений горизонтальных и вертикальных линий появляются архитектурные элементы – шишечки. Это все такой характер. И это говорит о любви архитекторов, которые разрабатывали интерьер аптеки.

Независимости, 18. Место с ароматом кофе и пирожных. Насладиться вкусным десертом здесь можно было и раньше, когда на месте современного кафе находилась кулинария. За круглыми столиками ели заливную рыбу, фруктовое желе и салат из морской капусты. Обсуждали новости в кругу друзей. Но, что интересно, в начале 50-х, с момента открытия здания, здесь размещался винный магазин. На ретро-фото можно увидеть причудливые пирамидки из бутылок и оригинальный интерьер, который слегка поменял форму, но сохранился до наших дней. Деревянная отделка потолка и колонн, типичные для того времени люстры с розетками.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

Колонны сейчас отделаны на современный манер, тогда были вертикальные элементы, которые при всей высоте этажа подчеркивали еще большую воздушность помещения. Была деревянная отделка угловая и в центре колонн.

Столичная легенда, любимое место встреч для нескольких поколений минчан, хит среди туристов, молодежи и неформалов. От советского продовольственного магазина 1954 года – до современного супермаркета. А вот интерьер кафетерия остался неизменным с момента открытия. Дух советской эпохи и торжественность здесь витают повсюду. В галерее панорамных окон так приятно согреться за чашкой чая и помечтать с видом на главный проспект.

Татьяна Мялковская, управляющая ЗАО «Универсам «Центральный»:

Здесь есть люди, которые на протяжении 40 лет являются постоянными покупателями именного этого магазина. У нас даже есть сотрудники, которые работают с 1964 года. На сегодняшний день в Минске и вообще, наверное, во всей Беларуси это самая большая барная стойка. У нас есть постоянные покупатели, которые предложили нам идею податься в нашу книгу рекордов и зарегистрироваться.

В барельефах – вкус Советского Союза: колбасный сыр, советское шампанское, шоколадный набор. Здесь и доярка, и сбор урожая – сюжеты того времени, наша история.

Красочный декор – следствие реставрации. Интерьеры сохранились неизменными, но были более спокойных тонов. Пространство магазина-кафетерия разделено на три части арками. Тема изобилия и торжества здесь чувствуется в каждой детали, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Галина Левина, архитектор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:

По периметру сохранился карниз на потолке, это примыкание люстры и потолка декорировано розетками, в нем присутствуют фрукты. Мы видим пилястры которые тоже декорированы ордерами.

Вскоре на огромных окнах в кафетерии появятся шторы в духе 50-х, а колонны украсят старинные фотографии универсама. Сталинские интерьеры посреди модерновых заведений особенно ценны для тех, кто любит Минск ностальгический.