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Передвинуть предмет силой мысли. Телекинез – шарлатанство или научная реальность?

29 марта 2024 18:26
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Передвинуть предмет силой мысли. Телекинез – удивительное и загадочное явление. Многие годы считался чем-то из области фантастики или хуже – шарлатанства, а теперь он плотно подбирается к научной реальности, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.

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Передвинуть предмет силой мысли. Телекинез – шарлатанство или научная реальность?-1

Артем Ершов, наставник духовного и личностного роста:
Мы вводим телекинез в разряд некой магии, потому что мы просто не понимаем, как это работает. Когда твой уровень поднимается за 10, 20, 30, 40 % и так далее, ты воспринимаешь весь окружающий мир как энергию. Все вокруг состоит из энергии: пол состоит из энергии, звук, который вы воспринимаете, это тоже колебание энергии. Все есть колебание энергии. Соответственно, когда ваше внимание очень глубоко находится в «здесь и сейчас», вы видите, как эти колебания происходят. И, соответственно, вы можете на них влиять.

Подробности в видео.

# Необычное # общество

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