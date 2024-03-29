Острое ощущение! Как сеанс гвоздестония может заменить обычный поход к психологу?

Юлия Криштопова, проводник в практику гвоздестояния: Выдох и становимся. Сейчас начинают подниматься самые сильные, эффектные процессы. В этом моменте важно расслабляться, подвигать тело – кому хочется, просто замереть. Мне сейчас хочется немножко раскрыться, постоять.

Человек – существо странное. Где мы только не ищем энергию и силы для саморазвития, познания себя, избавления от стресса или расширения сознания. Кто-то предпочитает ловить дзен в ледяной воде, а кто-то – медитирует на гвоздях.

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Юлия Криштопова:

Гвоздестояние – это вид аскезы, когда мы принудительным путем лишаем себя чего-то, чтобы достичь своей цели, высвободить энергию и это что-то должно нас очень сильно напрягать. Аскезы бывают: аскеза ума, аскеза тела и аскеза речи. И вот гвозди относятся к аскезе тела. Это короткая аскеза, самая максимальная, но самая больная, где мы высвобождаем энергию, испытываем напряжение, это напряжение выходит на наше высвобождение, на нашу цель и задачу.