Острое ощущение! Как сеанс гвоздестония может заменить обычный поход к психологу?

Через боль к просветлению, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Через боль к просветлению, рассказали в программе «В поисках истины» на СТВ.
Юлия Криштопова, проводник в практику гвоздестояния:
Выдох и становимся. Сейчас начинают подниматься самые сильные, эффектные процессы. В этом моменте важно расслабляться, подвигать тело – кому хочется, просто замереть. Мне сейчас хочется немножко раскрыться, постоять.
Человек – существо странное. Где мы только не ищем энергию и силы для саморазвития, познания себя, избавления от стресса или расширения сознания. Кто-то предпочитает ловить дзен в ледяной воде, а кто-то – медитирует на гвоздях.
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Юлия Криштопова:
Гвоздестояние – это вид аскезы, когда мы принудительным путем лишаем себя чего-то, чтобы достичь своей цели, высвободить энергию и это что-то должно нас очень сильно напрягать. Аскезы бывают: аскеза ума, аскеза тела и аскеза речи. И вот гвозди относятся к аскезе тела. Это короткая аскеза, самая максимальная, но самая больная, где мы высвобождаем энергию, испытываем напряжение, это напряжение выходит на наше высвобождение, на нашу цель и задачу.
Стояние на гвоздях – острое ощущение во всех смыслах. Получая от головного мозга сигнал сойти с доски, чтобы избежать боли, мы учимся не реагировать на подобного рода призывы ума. Сознание, если все делается правильно, постепенно расслабляется, и перед нами открывается возможность управлять своим вниманием.
Артем Ершов, наставник духовного и личностного роста:
Доска садху или, скорее, йогина – это древний инструмент, который использовали люди для аскезы. Это для того, чтобы испытывать эти физические ощущения, их преодолевать. За этими ощущениями боли, страха и так далее лежат те возможности и варианты, на которые создается намерение.
Подробности в видео.