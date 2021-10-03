Польский политолог о мигрантах на границе: это в том числе перехват и монополизация контроля над информацией

На неделе прошло выездное заседание Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей в пункте пропуска «Брузги». Среди тем – правовой режим положения мигрантов, международные соглашения, ранее подписанные с ЕС. В частности Европейский союз без объяснений не выполняет соглашение о реадмиссии мигрантов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Матеуш Пискорски, политолог (Польша):

Мы прекрасно понимаем, что это не только ограничение доступа к группам незаконных мигрантов представителей правозащитников – ни правительственных организаций. Но это и в том числе, я бы сказал, перехват и монополизация контроля над информацией, которая передается польскому обществу, польским зрителям, гражданам. В силу того, что чрезвычайное положение исключает возможность работы журналистов на данной территории – не была введена никакая пропускная система, даже никаких спецпропусков нет. Так что, по сути, там отсутствуют польские журналисты. Поэтому это тоже попытка монополизации информационного поля правительством Польши. Ну, а все в рамках данной PR-кампании, политической кампании, которая на самом деле спроектирована на то, чтобы добавить политической поддержки правящей партии «Право и справедливость».