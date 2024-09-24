Аппараты для кормления птиц появились в Гродно

Удобно для людей, полезно для птиц. На водоемах в Гродно появились необычные аппараты, где можно приобрести сбалансированный корм для уток. Авторы креативной и полезной идеи местные жители Михаил Ващило и Александр Андрушкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они вдохновились примерами во Всемирной паутине, предложили идею в горисполкоме и получили одобрение. Молодые люди сами сконструировали аппараты, придумали дизайн и техническую начинку. Принцип действия такой же, как в кофейном автомате. Плата за порцию корма символическая, друзья подчеркивают, что это больше социальный проект. Сами порой сталкивались с ситуацией, когда хотели покормить уток с детьми, а под рукой не оказывалось подходящей еды. К тому же, местные выступают за разумную заботу о пернатых и экологии водоемов.

Михаил Ващило, житель Гродно:

Уток на самом деле не полезно кормить хлебом и хлебобулочными изделиями, и крайне не рекомендуется это делать. Так как хлеб и подобные продукты являются ядом для данного типа птиц. Их нужно кормить специальным кормом, который предоставляется в данном автомате. Люди привыкли поддерживать экотематику, и в целом это как небольшое мини-развлечение.