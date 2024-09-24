Аппараты для кормления птиц появились в Гродно
Удобно для людей, полезно для птиц. На водоемах в Гродно появились необычные аппараты, где можно приобрести сбалансированный корм для уток. Авторы креативной и полезной идеи местные жители Михаил Ващило и Александр Андрушкевич, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Они вдохновились примерами во Всемирной паутине, предложили идею в горисполкоме и получили одобрение. Молодые люди сами сконструировали аппараты, придумали дизайн и техническую начинку. Принцип действия такой же, как в кофейном автомате. Плата за порцию корма символическая, друзья подчеркивают, что это больше социальный проект. Сами порой сталкивались с ситуацией, когда хотели покормить уток с детьми, а под рукой не оказывалось подходящей еды. К тому же, местные выступают за разумную заботу о пернатых и экологии водоемов.
Михаил Ващило, житель Гродно:
Уток на самом деле не полезно кормить хлебом и хлебобулочными изделиями, и крайне не рекомендуется это делать. Так как хлеб и подобные продукты являются ядом для данного типа птиц. Их нужно кормить специальным кормом, который предоставляется в данном автомате. Люди привыкли поддерживать экотематику, и в целом это как небольшое мини-развлечение.
В Гродно уже работают два таких аппарата – на пляже Лососно на Немане и возле пруда в сквере Памяти воинов-афганцев. На очереди водоем в спальном микрорайоне и центр города, где протекает река Городничанка. К слову, работать устройства будут уже не от аккумуляторов, а от солнечных батарей, чтобы проект полностью оправдывал приставку «эко».