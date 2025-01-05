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Польские силовики выбросили избитого мигранта на белорусской границе

05 января 2025 14:05
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И если уж жизнь собственных граждан ничего не стоит для руководства ЕС, что говорить о тех, у кого нет европрописки. Шокирующие кадры вновь пришли с белорусско-польской границы. В ночь с 4 на 5 января силовики сопредельной страны «выбросили» на нашу территорию гражданина Сенегала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде, чем избавиться от беженца, его жестоко избили. Мужчина был в ужасном состоянии.

Польские силовики выбросили избитого мигранта на белорусской границе-2

Из-за полученных травм он не мог даже двигаться, был обессилен и истощен. Медики констатировали обморожение пальцев рук и ног. О подозрительной активности вблизи пограничного ограждения сообщили местные жители.

Польские силовики выбросили избитого мигранта на белорусской границе-4

Пострадавшего доставили в больницу, ему окажут всю необходимую помощь. На месте происшествия работали следователи. Преступные действия польских пограничников тщательно задокументированы. Специалистами будет дана принципиальная правовая оценка произошедшему.

# Польша # Государственная граница Беларуси

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