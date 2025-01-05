Польские силовики выбросили избитого мигранта на белорусской границе

И если уж жизнь собственных граждан ничего не стоит для руководства ЕС, что говорить о тех, у кого нет европрописки. Шокирующие кадры вновь пришли с белорусско-польской границы. В ночь с 4 на 5 января силовики сопредельной страны «выбросили» на нашу территорию гражданина Сенегала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Прежде, чем избавиться от беженца, его жестоко избили. Мужчина был в ужасном состоянии.