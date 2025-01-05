В Лондонском зоопарке провели перепись подопечных
Кадры из Великобритании, где в столичном зоопарке провели перепись населения. Процедура уже стала ежегодной традицией. Посетители воспринимают ее как развлечение, а вот для смотрителей это нелегкий труд. Ведь пересчитать предстоит 10 тысяч животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Такая ревизия, конечно, стресс для некоторых зверят. Но их терпение было щедро вознаграждено. Это в общем-то и есть то, за чем приходят зрители в зоопарк в день переписи. Подопечных парка угощают их любимыми лакомствами. Оповещает о прибытии сотрудника с подарками специальный сигнал, который, кажется, уже знаком всем животным.
Подсчет животных еще не завершен. Растянуться перепись может даже на неделю. Дело в том, что напоследок смотрители оставили себе самую сложную задачу: выяснить число мелких беспозвоночных. Впрочем, и без этих данных понятно: минувший год был крайне удачным для лондонского зоопарка. За 2024 здесь на свет появились два детеныша гориллы и 11 пингвинят.