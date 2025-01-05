Шевцов: спорт – это жизнь, это тезис, который прошёл через века

Дмитрий Шевцов, депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси:

Достаточно часто вижу в общественном транспорте детей, которые идут со спортивными сумками: то ракетка торчит, то сумка для какого-то единоборства. То есть наша молодежь вовлечена. Ну а ребят, которые хоккеем занимаются, их видно издалека: громадная сумка, больше самого ребенка, и он с удовольствием ее тащит, чтобы заниматься спортом. Здесь, конечно, очень большой плюс, что наш Президент сам активно занимается спортом, различными видами спорта: это и футбол, и лыжи, и хоккей, и другие виды спорта. И вот даже на этом примере мы можем посмотреть, что и дети Президента – тоже приверженцы здорового образа жизни. И это не потому, что он Президент, а потому что он, прежде всего, отец. И это очень важно. Поэтому мы и говорим, что когда человек хочет, чтобы его дети были здоровы, чтобы его внуки были здоровы, он конечно будет понимать, что не надо им курить, не надо им злоупотреблять алкоголем, надо заниматься спортом. Потому что спорт – это жизнь, это тезис, который прошел через века.

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