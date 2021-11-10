Польские силовики применяют слезоточивый газ и водомёты, чтобы сдержать мигрантов

Мы продолжаем следить за развитием событий на границе с Польшей. Уже третьи сутки здесь сохраняется накаленная обстановка между мигрантами с Ближнего Востока и польскими силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мы продолжаем следить за развитием событий на границе с Польшей. Уже третьи сутки здесь сохраняется накаленная обстановка между мигрантами с Ближнего Востока и польскими силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Беженцы не оставляют попыток попасть в Польшу и пересечь возведенный на границе польской стороной забор. Чтобы сдержать поток нелегалов, который лишь увеличивается, поляки устроили настоящий террор. В ход пошли слезоточивый газ, водометы, боевая спецтехника и даже выстрелы. Притом жестокость своих действий силовики пытаются скрыть – специально слепят прожекторами и стробоскопами, чтобы помешать видеозаписи. Однако их попытки тщетны. Съемочная группа нашего телеканала – непосредственный свидетель жуткой картины того, в каких катастрофических условиях и состоянии находятся люди в стихийном лагере.
9 ноября о бесчеловечности этих действий в отношении обездоленных людей наряду с обычными белорусами, которые пришли к польскому посольству с призывами о прекращении издевательств над людьми, высказались как непосредственно представители Госпогранкомитета, военного ведомства, так и спикер верхней палаты парламента нашей страны. С призывом помочь беженцам к руководителям стран Евросоюза обратился и Ватикан. Однако единственной реакцией Запада по-прежнему остаются санкционное давление и безосновательные обвинения в адрес Беларуси, теряющие здравый смыл.
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