Польские силовики применяют слезоточивый газ и водомёты, чтобы сдержать мигрантов

Мы продолжаем следить за развитием событий на границе с Польшей. Уже третьи сутки здесь сохраняется накаленная обстановка между мигрантами с Ближнего Востока и польскими силовиками, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Беженцы не оставляют попыток попасть в Польшу и пересечь возведенный на границе польской стороной забор. Чтобы сдержать поток нелегалов, который лишь увеличивается, поляки устроили настоящий террор. В ход пошли слезоточивый газ, водометы, боевая спецтехника и даже выстрелы. Притом жестокость своих действий силовики пытаются скрыть – специально слепят прожекторами и стробоскопами, чтобы помешать видеозаписи. Однако их попытки тщетны. Съемочная группа нашего телеканала – непосредственный свидетель жуткой картины того, в каких катастрофических условиях и состоянии находятся люди в стихийном лагере.