Вход только через шкаф! В Витебске открылась выставка известного циркача – посмотрите на экспонаты

Новости Беларуси. Батут, кривые зеркала и сотни клоунов. В витебском Музее истории частного коллекционирования открылась выставка известного циркача Николая Челнокова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция заставит улыбнуться каждого, причем уже с порога.

Вход в зал только через двери старинного шкафа. Дальше посетитель погружается в атмосферу настоящего клоунариума. Антураж создают эмоциональные статуэтки клоунов, мебель с цирковых арен, сувенирная посуда из разных стран.

На некоторое время может показаться, что вы находитесь в закулисье большого гастролирующего цирка. Кстати, на выставке также можно познакомиться с некоторыми фактами биографии автора.

Здесь представлены совместные фотографии Николая Челнокова с его известными зрителями. Среди них Билл Клинтон, Тина Тернер, Майкл Джексон. Выставка включает в себя также картины витебских художников, посвященные цирку.

Василий Павлючков, заведующий Музеем истории частного коллекционирования:

Он коллекционирует добрые отношения, он коллекционирует улыбки, он коллекционирует радость людей. Его все творчество направлено на то, чтобы человек или посетитель почувствовал атмосферу праздника. Немножко отвлекся от суеты житейской.

У заслуженного артиста России Николая Челнокова особая любовь к Витебску. Несколько лет назад циркач подарил городу скульптурную композицию «Музыкальный клоун». Установлена она возле Летнего Амфитеатра.