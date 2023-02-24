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Вход только через шкаф! В Витебске открылась выставка известного циркача – посмотрите на экспонаты

24 февраля 2023 07:47
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Новости Беларуси. Батут, кривые зеркала и сотни клоунов. В витебском Музее истории частного коллекционирования открылась выставка известного циркача Николая Челнокова, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Экспозиция заставит улыбнуться каждого, причем уже с порога.  

Вход только через шкаф! В Витебске открылась выставка известного циркача – посмотрите на экспонаты-1

Вход в зал только через двери старинного шкафа. Дальше посетитель погружается в атмосферу настоящего клоунариума. Антураж создают эмоциональные статуэтки клоунов, мебель с цирковых арен, сувенирная посуда из разных стран.  

Вход только через шкаф! В Витебске открылась выставка известного циркача – посмотрите на экспонаты-4

На некоторое время может показаться, что вы находитесь в закулисье большого гастролирующего цирка. Кстати, на выставке также можно познакомиться с некоторыми фактами биографии автора.  

Вход только через шкаф! В Витебске открылась выставка известного циркача – посмотрите на экспонаты-7

Здесь представлены совместные фотографии Николая Челнокова с его известными зрителями. Среди них Билл Клинтон, Тина Тернер, Майкл Джексон. Выставка включает в себя также картины витебских художников, посвященные цирку.  

Вход только через шкаф! В Витебске открылась выставка известного циркача – посмотрите на экспонаты-10

Василий Павлючков, заведующий Музеем истории частного коллекционирования:  
Он коллекционирует добрые отношения, он коллекционирует улыбки, он коллекционирует радость людей. Его все творчество направлено на то, чтобы человек или посетитель почувствовал атмосферу праздника. Немножко отвлекся от суеты житейской.  

Вход только через шкаф! В Витебске открылась выставка известного циркача – посмотрите на экспонаты-13

У заслуженного артиста России Николая Челнокова особая любовь к Витебску. Несколько лет назад циркач подарил городу скульптурную композицию «Музыкальный клоун». Установлена она возле Летнего Амфитеатра.  

Вход только через шкаф! В Витебске открылась выставка известного циркача – посмотрите на экспонаты-16

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# Выставка # общество # Николай Челноков # Билл Клинтон # Тина Тернер # Майкл Джексон # Василий Павлючков # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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