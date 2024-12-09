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Народ услышан! Белорусы обратились с вопросами к членам Совета Республики

09 декабря 2024 19:11
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Слушать и слышать людей. На это ориентирует глава государства. Вертикаль власти такому посылу следует и помогает в решении вопросов белорусов. Единый день приема граждан прошел в каждом районе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С насущными вопросами пришли жители разных районов. Список тем, как и всегда, обширный: работа системы ЖКХ, трудовые и земельные споры, строительство и здравоохранение.

Члены Совета Республики не делят вопросы по значимости, индивидуальный и человеческий подход ко всем. Личные приемы граждан помогают не только разобраться в сложных ситуациях, но и совершенствовать законодательство.

Что сегодня в повестке дня членов Совета Республики – материал Полины Королевы.

Жанна Матюшенко не первый месяц пытается установить родословную и статус дома по улице Городецкого, 53. В этом заинтересованы еще 15 человек – коллеги – рабочие по комплексной уборке в товариществе собственников. След начинается с первого председателя этой организации, на нем же обрывается.

Народ услышан! Белорусы обратились с вопросами к членам Совета Республики -2

Жанна Матюшенко, рабочий по комплексной уборке в товариществе собственников:
Устраивались на работу, нам дали служебное жилье. И пообещали, что по истечении 10 лет, если мы отработаем 10 лет добросовестно, мы сможем приватизировать эти квартиры. Но по истечении 10 лет мы их приватизировать не смогли.

Народ услышан! Белорусы обратились с вопросами к членам Совета Республики -4

10 лет рабочего стажа перевалили за 20, а жилищный вопрос стал лишь более запутанным. Обращения в районный ЖРЭО, исполком и Палату представителей ситуацию не изменили. По-прежнему нет понимания, какой статус квартир в доме № 53 – служебный или арендный, как утверждает уже новый председатель товарищества.

Жанна Матюшенко:
Хотя документов, подтверждающих то, что собственники участвовали в строительстве этих квартир, нет. Потому что есть подтверждающие документы, где указано то, что 2 % выделял исполком, то есть служебное.

За ответом на вопросы «кто прав?» и «что делать дальше?» минчане обратились к заместителю председателя Совета Республики. Сергей Хоменко принимал обращения в Ленинском районе столицы. Вопрос взяли в работу. Безродным дому на Городецкой улице долго оставаться не придется.

Народ услышан! Белорусы обратились с вопросами к членам Совета Республики -6

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Руководители республиканских органов управления, нашего правительства, руководители областных исполкомов, Мингорисполкома подходят весьма профессионально, даже дотошно к рассмотрению подобных обращений, когда к члену Совета Республики обращаются с просьбой разъяснить тот или иной вопрос. Это показывает фундаментальную основу нашего государства, государства для человека, государства во имя человека.

Даже не сам прием, а только запись на него помогла остановить бумажную волокиту жителю деревни Николаевка. Полтора года назад Валерий Романовский обратился в БТИ, чтобы оформить свое домовладение, и столкнулся с чередой переадресаций: от БТИ в сельсовет, потом гипрозем и на горячую линию горисполкома.

Народ услышан! Белорусы обратились с вопросами к членам Совета Республики -8

Валерий Романовский, житель деревни Николаевка:
Я, честно говоря, никаких надежд не питал, думаю, дай попробую. Позвонил, меня записали. И случилось чудо. 19-го числа сами представители гипрозема начали меня активно атаковать, говорить, что все будет решено, я даже не успел прийти на прием.

Далее смотрите в видео.

# Прием граждан # Сергей Хоменко

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