Народ услышан! Белорусы обратились с вопросами к членам Совета Республики

Слушать и слышать людей. На это ориентирует глава государства. Вертикаль власти такому посылу следует и помогает в решении вопросов белорусов. Единый день приема граждан прошел в каждом районе столицы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. С насущными вопросами пришли жители разных районов. Список тем, как и всегда, обширный: работа системы ЖКХ, трудовые и земельные споры, строительство и здравоохранение. Члены Совета Республики не делят вопросы по значимости, индивидуальный и человеческий подход ко всем. Личные приемы граждан помогают не только разобраться в сложных ситуациях, но и совершенствовать законодательство. Что сегодня в повестке дня членов Совета Республики – материал Полины Королевы. Жанна Матюшенко не первый месяц пытается установить родословную и статус дома по улице Городецкого, 53. В этом заинтересованы еще 15 человек – коллеги – рабочие по комплексной уборке в товариществе собственников. След начинается с первого председателя этой организации, на нем же обрывается.

Жанна Матюшенко, рабочий по комплексной уборке в товариществе собственников:

Устраивались на работу, нам дали служебное жилье. И пообещали, что по истечении 10 лет, если мы отработаем 10 лет добросовестно, мы сможем приватизировать эти квартиры. Но по истечении 10 лет мы их приватизировать не смогли.

10 лет рабочего стажа перевалили за 20, а жилищный вопрос стал лишь более запутанным. Обращения в районный ЖРЭО, исполком и Палату представителей ситуацию не изменили. По-прежнему нет понимания, какой статус квартир в доме № 53 – служебный или арендный, как утверждает уже новый председатель товарищества. Жанна Матюшенко:

Хотя документов, подтверждающих то, что собственники участвовали в строительстве этих квартир, нет. Потому что есть подтверждающие документы, где указано то, что 2 % выделял исполком, то есть служебное. За ответом на вопросы «кто прав?» и «что делать дальше?» минчане обратились к заместителю председателя Совета Республики. Сергей Хоменко принимал обращения в Ленинском районе столицы. Вопрос взяли в работу. Безродным дому на Городецкой улице долго оставаться не придется.

Сергей Хоменко, заместитель председателя Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Руководители республиканских органов управления, нашего правительства, руководители областных исполкомов, Мингорисполкома подходят весьма профессионально, даже дотошно к рассмотрению подобных обращений, когда к члену Совета Республики обращаются с просьбой разъяснить тот или иной вопрос. Это показывает фундаментальную основу нашего государства, государства для человека, государства во имя человека. Даже не сам прием, а только запись на него помогла остановить бумажную волокиту жителю деревни Николаевка. Полтора года назад Валерий Романовский обратился в БТИ, чтобы оформить свое домовладение, и столкнулся с чередой переадресаций: от БТИ в сельсовет, потом гипрозем и на горячую линию горисполкома.